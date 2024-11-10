غزة : مقتل أكثر من 30 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا

قتل 33 فلسطينيا بينهم 13 طفلا، صباح اليوم الأحد، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينينة « وفا » نقلا عن مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة « علوش » في منطقة جباليا البلد
وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 33 شخصا بينهم 13 طفلا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر
وكان المنزل المستهدف مكونا من ثلاثة طوابق ويمتلئ بالنازحين الفارين من مخيم جباليا ، ويتحدث جيران المنزل عن 70 شخصا كانوا موجودين بداخله
وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمهم من إسعاف الضحايا
وأضاف في تصريح له : الاحتلال يستخدم أسلوبا جديدا بالشمال بإطلاق قنابل شديدة الانفجار ونعمل في ظروف صعبة للغاية والاحتلال يستهدف فرقنا
كما أعلن الدفاع المدني عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في غارة أخرى طالت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء إسرائيل الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43.552، و102.765 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم
ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا وبريا في شمال غزة، وخصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة حماس في السابع من اكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية
وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا