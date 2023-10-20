غزة : كتائب “عزالدين القسام” تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لجهود قطرية

أعلنت كتائب “عزالدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان اليوم الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، “لدواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في بيان : استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس جو) بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة
وأعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن المحتجزتين وصلتا إلى إسرائيل
وأشار المكتب إلى أن المرأتين المفرج عنهما هما جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، موضحا أنهما أخذتا من كيبوتس ناحل عوز خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر وتم نقلهما إلى غزة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين من غزة جاء بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة مع كل الأطراف
وأضاف الأنصاري أن قطر تأمل أن يؤدي الحوار إلى الإفراج عن جميع المحتجزين المدنيين من كل الجنسيات
وردت إسرائيل على أزمة المحتجزين والهجوم الذي نفذه مسلحون من حماس في السابع من أكتوبر الجاري بشن غارات جوية على غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص، وقالت إنها ستعمل على تحرير المحتجزين مع القضاء على حماس
وتسبب الهجوم الذي نفذته حماس في مقتل 1400 إسرائيلي
وأكدت حماس أن لديها 200 محتجز، بينما تحتجز جماعات مسلحة أخرى في القطاع 50 آخرين. وقالت إن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى
وتقول إسرائيل أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين