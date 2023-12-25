غزة : قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي

في اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي (وسط قطاع غزة)، مما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، في حين لم يتوقف القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح على مناطق شمال القطاع
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 10 جنود في جحر الديك، وقنصت جنودا إسرائيليين في مخيم جباليا
وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها