غزة : قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا

أفادت قناة «الأقصى» اليوم الاثنين بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع بقطاع غزة، منها مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا بشمال القطاع
وقالت القناة إن القوات الإسرائيلية شنت قصفاً آخر استهدف منزلاً في منطقة البركة بدير البلح بوسط قطاع غزة، مما أسفر أيضاً عن سقوط قتلى ومصابين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي
وتحدثت قناة «الأقصى» كذلك عن قصف مدفعي عنيف يستهدف منطقة دوار القرم بشرق جباليا في شمال قطاع غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة
وتجددت الهجمات الإسرائيلية المكثفة في غزة يوم الجمعة الماضي، في أعقاب هُدن إنسانية استمرت أسبوعاً وسمحت بإدخال مساعدات للقطاع وتبادل بعض المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة حماس