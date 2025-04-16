غزة : فلسطينيون يتظاهرون ضد حماس في بيت لاهيا

تظاهر مئات الفلسطينيين عصر الأربعاء في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ضد حركة حماس، متهمين إياها بالتسبب في ما يعانون منه من « مآسٍ وكوارث »، مطالبين بـ »العمل على إنهاء الحرب فوراً وبأي ثمن، وبخروج حماس من المشهد برمته
ورفع المشاركون في التظاهرة، التي انطلقت من منطقة دوار بيت لاهيا العام وجابت شوارع البلدة، شعارات تندد بحركة حماس، وتطالب بوقف « الإبادة الجماعية »، وفتح المعابر وإدخال المساعدات
وقال شهود عيان لـشبكة « بي بي سي » إن عناصر من مناصري حماس وبعض رجال الأمن التابعين لها، ممن كانوا يرتدون لباساً مدنياً، رشقوا المتظاهرين بالحجارة، واندلع شجار عنيف بينهم وبين المحتجين
يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن « منع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان
وحذرت الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه « أشد أزمة إنسانية » منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إذ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الإثنين، إن الوضع الإنساني في غزة يعد « الأسوأ » منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مع استمرار منع دخول المساعدات