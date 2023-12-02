غزة: طائرات إسرائيلية تقصف بناية سكنية من 6 طوابق وتهدمها على رؤوس ساكنيها

استشهد أكثر من 100 مواطن فلسطين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم السبت في مخيم جباليا وسط قطاع غزة
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 6 طوابق وهدمتها على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 100 مواطن وإصابة العشرات بجرح، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض
وأشارت المصادر إلى أن البناية السكنية تؤوي ما بين 120 و150 مواطنا يشملون سكان البناية والعديد من العائلات التي نزحت إليها، مضيفة أن متطوعين وعدد من طواقم الدفاع المدني يقومون بالبحث تحت الأنقاض بوسائل بدائية لانتشال الضحايا
ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة أمس /الجمعة/ تواصل قوات الاحتلال شن عشرات الغارات وتدمير المنازل على رؤوس قاطنيها في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن وجود عشرات آخرين تحت الأنقاض المنازل المدمرة
وهذه ليست المجزرة الأولى التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الآمنين في منازلهم والنازحين في المستشفيات ومدارس الايواء في جباليا وغيرها من مناطق ومدن قطاع غزة