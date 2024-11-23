غزة : القوات الإسرائيلية تقصف مستشفى كمال عدوان بكثافة وتمنع المسعفين من انقاذ المصابين

على وقع القصف الجوي والمدفعي منذ ساعات الليل حتى الصباح، نفذ الجيش الاسرائيلي عدة هجمات على منازل سكنية في شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والمصابين، بينهم عدد من الأطفال والنساء، ولا زال عشرات المفقودين تحت الأنقاض.جهود الانقاذ في الشمال لا زالت تواجه منعا إسرائيليا، واكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ان الهجمات الصاروخية منذ بدء العمليات العسكرية في الشمال، مطلع الشهر الماضي، خلفت أكثر من 2300 قتيل ومفقود، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح رغم المخاطر
كما تعرض مستشفى كمال عدوان لقصف بشكل مباشر، استهدف مدخل قسم الاستقبال والطوارئ وساحات المستشفى وأبوابه الرئيسية ومولدات الكهرباء، ما خلف 12 اصابة ما بين أطباء وممرضين واداريين
كثافة القصف الجوي والمدفعي لم يمنع الاف الفلسطينيين من الاصطفاف لساعات في طوابير طويلة للحصول على الخبز، بعد دخول كميات قليلة من الدقيق للمؤسسات الدولية، لم تكفي لسد احتياجات النازحين