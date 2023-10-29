غزة : الطيران الإسرائيلي يُغير على محيط مستشفى القدس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ : الإخلاء الفوري لمستشفى القدس » في قطاع غزة لكونه سيتم قصفه »
وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا
وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لسكاي نيوز عربية : نشعر بالقلق الشديد على سلامة الطواقم العاملة في مستشفى القدس
وطالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية بغزة، بعد دعوة إسرائيل إلى الإخلاء الفوري لمستشفى القدس، مشيرة إلى أن 12 ألف نازح موجودون في مستشفى القدس في غزة
يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى
قرارنا استمرار العمل بالمستشفى وعدم إخلائه
قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، عدم إخلاء مستشفى القدس التابع لها بمدينة غزة، بعد تهديد إسرائيلي بقصفها
وقال رائد النمس، الناطق باسم الجمعية، للأناضول، إن : الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس وتجدد تهديده بالقصف
وأضاف النمس : قرارنا استمرار العمل بالمستشفى وعدم إخلائه
أنباء طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة مقلقة للغاية
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأحد إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور : مثيرة للقلق البالغ
وكتب أدهانوم جيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس : تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ
« نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر »
ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية : وفا
بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بجانب أسرها ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.