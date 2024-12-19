غزة: الطائرات الإسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان وتدمر قسم العناية المركزة

رغم الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن المعارك في غزة لا تزال مستمرة، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية عدة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، كما قصفت المدفعية منازل سكنية أخرى، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين
وكان معظم الضحايا في المناطق الشمالية التي شهدت مواجهات أكثر حدة، حيث استهدفت الطائرات الحربية مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى تدمير قسم العناية المركزة
كما قصفت أكثر من ثمانية مبانٍ في محيط المستشفى، وكان أحد هذه المباني مأهولا بالسكان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد، ولا يزال هناك عدد من الأطفال تحت الأنقاض.
وقوبلت الغارات باستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل غرب مدينة جباليا شمال القطاع من قبل كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، التي أعلنت أيضا عن قنص جندي آخر شمال مدينة غزة.