غزة : استشهاد الصحفي ساري منصور بقصف صهيوني استهدف منزله

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء السبت، استشهاد الصحفي ساري منصور بقصف صهيوني استهدف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة
وقالت النقابة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: استشهاد الزميل الصحفي ساري منصور، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البريج
ونشرت النقابة صورة الراحل مرتديا سترة الصحفيين، مرفقة بعبارة: شهيد الصحافة الفلسطينية ساري منصور
وفي وقت سابق السبت، أدانت النقابة استشهاد الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الصواف، مع أفراد من عائلته في قصف صهيوني استهدف منزله في مدينة غزة فجرا
وأشارت النقابة إلى ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 79، منهم 37 شهيدا صحفيا، و13 شهيدا من العاملين في قطاع الإعلام، و29 صحفيا معتقلون لدى الاحتلال
ومنذ 43 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت