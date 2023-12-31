غزة : إستشهاد وزير الأوقاف الأسبق في قصف صهيوني إستهدف منزله

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، الأحد، إستشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة في قصف إسرائيلي
وذكرت « وفا » أن يوسف سلامة قتل في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة
وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية أصابت كذلك عددا من أفراد أسرته
و قالت وزارة الصحة في غزة أن 150 فلسطينيا قتلوا وأصيب 286 آخرون في غارات إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة
و أضافت، إن 21822 فلسطينيا قتلوا وأصيب 56451 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر