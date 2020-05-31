غريب ما جاء على لسان الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الثامن والعشرون- الأحد 31 ماي 2020
مهداة الى جميع الأمهات وخاصة الكبار منهن اللاتي حرمن بسبب الكورونا من زيارة أبنائهن لهن بمناسبة العيد وتحية كذلك لأرواح الأمهات اللاتي فارقونا فحرمنا من زيارتهن في المقابر
الوضع الوبائي في تونس ليوم السبت 30 ماي 2020 اثر 710 تحليل : تسجيل اصابة وافدة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 30 ماي 2020، تمّ إجراء 710 تحليلا مخبريا من بينها 18 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51881.
وقد تم تسجيل 5 تحاليل إيجابية، 04 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1077 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 960 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و69 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات
اللجنة العلمية القارة تؤكد على ضرورة مواصلة اليقظة لانجاح الحجر الصحي الموجه
عقدت اللجنة العلمية القارة لمتابعة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ إجتماعها الدوري مساء يوم الأحد 31 ماي 2020 بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران وعدد من الشخصيات الوطنية إلى جانب رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب الأستاذ خالد الكريشي. وقد تمحورت الجلسة حول إستعراض وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وتدارس مختلف الآليات الواجب إتباعها لإحترام تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم إقرارها لإنجاح الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه.كما أكد الحاضرون على ضرورة مزيد اليقظة في إحكام تنفيذ هذه الإستراتيجية للحد من مخاطر جائحة كوفيد-19 على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي. هذا وقد تم الترحم في بداية الاجتماع على روح الأستاذ محمد الطاهر خلف الله رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى منجي سليم بالمرسى الذي وافته المنية صباح هذا اليوم
من ابداعات « أهل الكهف » حول عيد الأمهات : المستحدث
كتب السيد المنجي باكير معلقا على عيد الأمهات الذي أصبح من تقاليدنا منذ أكثر خمسة عقود انتشر فيها الاحتفال من سنة الى أخرى وعم لدى جميع الأوساط لكن صاحبنا لم يتفطن الى دخوله الا عندما هبت نسمة الحرية على بلادنا منذ عقد من الزمن فاذا يواصل عقدة العلاقة بالغرب وكأننا لا زلنا في أواسط القرن التاسع عشر. ومما جادت به قريحته قوله » عيد الام هو كبعض الاعياد المستحدثة في الغرب ، هو محاولة للتكفير عن التشتت و الانفصام العائلي وضياع الوالدين في غمرة الحياة المادية ، هو احد الطقوس التي اوجدتها الحضارة المادية الغربية ترقيعا لاختلالاتها ومحاولة لراب تصدعاتها … هل الام تحتاج يوما واحدا في السنة لاحتضانها !؟ هل تحتاج يوما واحدا دون بقية الوقت للاعتناء بها ؟؟ الأم أحق من أن يحتفي بها يوماً واحداً في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان و قد لا يصلوا ايفاءها حقها المشروع والمكفول شرعيا …اجعل امك في قلبك ولا تجعلها في صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، واعتني بها دوما واخفض لهاجناح الذل من الرحمة ستكون كل ايامك وأيامها عيدا و يرضى عنك الرحمان . فهل انتهينا من هذا التقليد الاعمى و رجعنا الى هويتنا و ديننا ، هل افقنا من غفوتنا واستعدنا قيمنا القويمة بعيدا عن ابهار الغرب !؟؟
نجاح خطة الحكومة في مرحلة الحجر الصحي الموجه
ذكرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدى، اليوم الاحد في تصريح إعلامي، أن الخطة التي رسمتها الحكومة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة في مرحلة الحجر الصحي الموجه نجحت وحققت أهدافها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة وأضافت السيدة السحيري، في تصريحها على هامش موكب احتفالي بعيد الأمهات لمسنات مركز رعاية المسنين « المرحوم الصادق ادريس » بالضاحية الشمالية للعاصمة، أنه سيتم الاعلان عن المرحلة الثالثة من فترة الحجر الصحي الموجه التي تمتد من 4 الى 14 جوان القادم، وذلك قبل 4 جوان حتى يأخذ المواطن التونسي جميع احتياطاته وقالت إن تونس تمكنت من الخروج من المرحلة الثانية دون أضرار جسيمة وستدخل المرحلة الثالثة، التي ستكون فيها الاجراءات أقل صرامة، من أجل العودة بصفة تدريجية الى الحياة الطبيعية . وذكرت السحيري أن الاجراءات المعلن عنها بخصوص رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية كانت استباقية لاسيما في المرحلة الاولى في فترة الحجر الصحي الشامل من خلال غلق المؤسسات وإقرار مساعدات مالية لفائدة أصحاب المؤسسات من أجل تفادي الأزمة الاقتصادية لأصحابها . وبخصوص العودة وإعادة فتح مؤسسات الطفولة، قالت السحيري « إن العودة ستكون تدريجية لاسيما وأنها انطلقت منذ تاريخ 26 ماي الجاري بصفة متفاوتة بين الولايات بطاقة استيعاب تقدر بالنصف مستثنية الحالات الخاصة كالأطفال المصابين بأمراض مزمنة وغيرها من الحالات » . ودعت الأولياء الى إعادة أبنائهم الى مؤسسات الطفولة التي تضم إطارات تربوية كفءة ومختصة تساعدهم على اتمام البرنامج التربوي مع المحافظة على صحتهم واستخدام جميع التدابير الوقائية اللازمة، مؤكدة أنها تبقى الفضاء الطبيعي للطفل كما دعت المشرفين على هذه المؤسسات الى تطبيق الدليل الصحي وتعقيم مقرات المحاضن ومراكز رعاية الأطفال من أجل ضمان عودة ناجحة للأطفال.
وزير الطاقة سيوضّح بنفسه حال عودته من السفر
غريب ما جاء على لسان السيدة الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح لموزاييك حين سئلت حول غياب السيد وزير الطاقة في فرنسا بينما منع المواطنون والمواطنات من زيارة أقاربهم داخل البلاد حيث أعلمت أن الوزير بعد عودته من فرنسا سيقدم مزيدا من التوضيحات. لقد اكتفت الوزيرة بترديد ماجاء في التدوينة التي كتبها السيد وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي منجي مرزوق حول تواجده في فرنسا لأسباب استثنائية، وتوقف حركة التنقل الجوي هي التي حالت دون عودته، لكنه التزم بتسيير الوزارة عن بعد . وما أضافته الوزيرة من أن الوضع إستثنائي لذلك تقع فيه مثل هذه الأشياء هو تبرير غير مقبول لأن الوزير مواطن قبل أن يكون وزيرا ووظيفته لا تمكنه من أي ترخيص استثنائي فحتى تراخيص التنقل للعمل وقع ايقاف العمل بها طيلة العيد . الوضع الاستانائي هو الذي فرض على الجميع احترام الاجراءات الحكومية الدقيقة التي اتخذت لمنع التنقل لزيارة العائلات في الداخل وبين الولايات. ما يريد الرأي العام معرفته من الناطقة الرسمية باسم الحكومة هو رأي رئيس الحكومة فيما حدث من تجاوز وما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن هذا التجاوز الذي قام به الوزير والذي وضع كامل أعضاء الحكومة في احراج سياسي اضافة للمخالفة التي قام بها والتي تضعه تحت طائلة القانون ككل مواطن في دولة القانون. ومعلوم أن وزير الطاقة، نشر أمس السبت 30 ماي 2020، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أكد من خلالها أنه عالق حالياً في فرنسا وانه يقوم بمتابعة شؤون الوزارة من هناك، وذلك بعد أن تعذرت عليه العودة إلى تونس بعد أن سافر لقضاء عطلة العيد صحبة عائلته التي تقيم في باريس.وقال مرزوق أنه حجز رحلته إلى باريس ذهاباً وإياباً على متن رحلة تابعة للخطوط التونسية، قبل أن يتم إلغاء رحلة العودة، الأمر الذي اضطره للبقاء هناك.كما أوضح الوزير أنه سيلتزم حال عودته إلى تونس باجراءات الحجر الصحي الإجباري المعمول بها.
قبل أسبوع من العودة الجامعية انطلاق حملة التحاليل السريعة لكل المكونات
تنطلق غدا الاثنين غرة جوان 2020 اجراء 1700 تحليلا سريعا لتقصي فيروس كورونا المستجد لفائدة الإطار الجامعي من أساتذة جامعيين وطلبة بولاية تونس يعملون أو يزاولون تعليمهم بمناطق أخرى تشهد انتشارا واسعا للفيروس وفق ما كشف عنه اليوم الأحد المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر . وأضاف بن ناصر في تصريح ل(وات) أن هذا الإجراء الذي يتواصل إلى غاية الجمعة 5 جوان القادم يشمل كذلك الأساتذة الجامعيين والطلبة الوافدين من مناطق سجلت مخاطر أعلى في انتشار الوباء وهي 9 ولايات (تونس أريانة ومنوبة وبن عروس وسوسة وقفصه وقبلي ومدنين وتطاوين) وأضاف طارق بن ناصر أن نتائج فحوصات التحاليل السريعة التي أجريت على 231 تلميذا وإطارا تربويا لأقسام الباكالوريا يقطنون بولاية تونس ويعملون أو يدرسون بولايات أخرى أو وافدين من المناطق التي سجلت مخاطر أعلى في انتشار الوباء جاءت كلها سلبية ولم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد وفق تعبيره . وكانت كل من وزارتي التربية والصحة قد قررتا إجراء حملة للتقصّي السريع عن فيروس كورونا في الولايات التي سجلت 10 إصابات بفيروس كورونا على 100 ألف ساكن وهي ولايات صنفتها وزارة الصحة على أنها ولايات ذات خطورة كبرى أو متوسطة لانتقال فيروس كورونا المستجد وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بوباء كورونا المرصودين بولاية تونس منذ بدء ظهوره في بداية شهر مارس الماضي 225 إصابة وقد تعافى إلى حد الآن 209 مصابا أي بنسبة تقدرب 97 بالمائة من إجمالي المصابين وفق ما أفاد به طارق بن ناصر ولفت الى أن حالات الوفايات جراء فيروس كورونا المستجد في ولاية تونس بقيت مستقرة لتبلغ 9 حالات للأسبوع الثاني على التوالي مقابل تماثل كافة المصابين المتواجدين بالمستشفيات والمصحات الخاصة للشفاء
عودة التونسيين بداية من 05 جوان مع البقاء أسبوعا في الحجرالصحي على نفقتهم
نشرت وزارة النقل مساء يوم الأحد 31 ماي 2020، برنامجا لرحلات عودة التونسيين بداية من 5 جوان 2020 انطلاقا من عدة وجهات وفقا للجدول المصاحب »الذي يظل قابلا للتحيين » وفق بلاغ الوزارة . وتذكر وزارة النقل واللوجستيك أنه وفقا للاليات التي أقرتها الحكومة فإن جميع الوافدين سيخضعون اجباريا للحجر الصحي لمدة أسبوع على نفقتهم في احد المراكز المخصصة لذلك يليه اسبوع ثان بعنوان حجر ذاتي .
عودة النشاط الثقافي لكن مع الغاء مهرجاني قرطاج والحمامات لصائفة 2020
أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية شراز العتيري اليوم الأحد 31 ماي 2020 أنه تم الإتفاق على عودة مختلف الأنشطة بالنسبة للجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات والفضاءات الثقافية العمومية والخاصة بالتدرج على مرحلتين أساسيتين . وأوضحت في تصريح للوطنية الأولى بعد جلسة عمل بمقر وزارة الصحة جلسة عمل بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ، أن المرحلة الأولى بالفضاءات الثقافية المغلقة بداية من 14 جوان 2020 على أن لا يتجاوز عدد الحضور 30 شخصا كحد أقصى . وتابعت أن المرحلة الثانية بالفضاءات المفتوحة فقط بداية من 15 جويلية 2020 على أن لا يتجاوز عدد الحضور 1000 شخص مع الحرص على إلزامية تطبيق كلّ الإجراءات الوقائية على غرار الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الجسدي وتقسيم الحضور ضمن مجموعات منفصلة لا يحتوي كل منها على أكثر من 30 شخصا. ما استغربه المتابعون للوطنية الأولى حديث الوزيرة عن امكانية اقامة التظاهرات في فضاءات مفتوحة بداية من 15 جويلية على أن لا يتجاوز الحضور 1000 شخصا وتأكيدها أن مهرجاني الحمامات وقرطاج وقع تأجيلهما لسنة 2021 فهل من سبب لذلك وكلا المهرجانين يقعا في الهواء الطلق ومسرح الحمامات وقرطاج تحديدا هما من أكثر المسارح التي يمكن بها ضمان احترام البرتوكول الصحي وضمان عدم تجاوز 1000 متفرج. فهل السبب يعود الى تداعيات الكورونا المالية وعدم توفر الامكانيات؟ اذا كان « الكذب » ينجي فالصدق انجى وأنجى. مصارحة التونسيين والتونسيات هو أفضل طريق لضمان مواصلة قبول الاجراءات التي قد تفرضها على الجميع وبدون استثناءات تداعيات أزمة الكرورونا. سننتظر الأجوبة المقنعة.
نسبة البطالة ترتفع لأول مرة منذ سنة ونصف لتبلغ 1ر15 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020
حسب تقرير أوردته اليوم الأحد 31 ماي وكالة تونس افريقيا للأنباء ارتفعت نسبة البطالة لأول مرة منذ سنة ونصف السنة، وفق ما أظهره مؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020 الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس السبت على موقعه الالكتروني، إلى 1ر15 بالمائة. ويستفاد من نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من السنة الجارية، وفق ذات المؤشر، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.8 ألفا من مجموع السكان النشيطين، مقابل 623 فاصل 9 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019. وفي ما يتعلق بتطور نسبة البطالة حسب الجنس، فقد قدرت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 لدى الذكور ب12 فاصل 3 مقابل 22 بالمائة لدى الأناث، وفق ما سجله مؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020
تداعيات ازمة كورونا : هل أن شح موارد الاشهار فقط وراء ايقاف بعض برامج الحوار التونسي؟
اكد أنس بن مالك المحلل ب كرونيكير برنامج ”ميديا ماغ” على راديو « إي.أف. أم » اليوم الأحد 31 ماي 2020 إن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أن قناة الحوار التونسي تستعد إلى إيقاف برنامج الهادي زعيّم بعد أن اتخذت ذات القرار بخصوص برنامج”تونس اليوم” الذي تقدمه الاعلامية مريم بالقاضي، وذلك بسبب الضائقة المالية التي تعرفها، ومن تبعاتها أيضا إحالة بعض ”الكرونيكورات” على الراحة الوجوبية، لأنهم يتقاضون أجورا عالية جدا تثقل كاهل المؤسسة بسبب شح موارد الاشهار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. ومعلوم أن أحد ابرز المساهمين في القناة سامي الفهري يقبع في السجن منذ سهر نوفمبر الماضي وهو ما أثار عدة تساؤلات حول امكانية وجود علاقة من عدمها بين وضعية ساني الفهري والإجراءات الأخيرة المتخذة فيما يتعلق بإيقاف بعض البرامج بعينها. أكيد أن الملف مرشح لتطورات لاحقة في الأيام والأسابيع القادمة
تواصل تراجع حالات الاصابات بفيروس كورونا في فرنسا
وفق تقرير لقناة فرانس 24 ووكالة رويترز أعلنت السلطات الصحة في فرنسا الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق . وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319. وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس إلى 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي ,وتابعت المديرية أن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء القادم.
روسيا تتجاوز اعلى نسبة اصابات
موسكو – تخطت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا في روسيا، حاجز الـ 9 آلاف للمرة الأولى منذ 23 ماي الحالي وأفاد بيان « مركز مكافحة عدوى كورونا والوقاية منه »، الأحد، أن البلاد سجلت 9 آلاف و268 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة وأوضح أن إجمال الإصابات ارتفع بذلك إلى 405 آلاف و843 حالة وأضاف أن البلاد سجلت 138 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و693 فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 171 ألفا و883، بعد تماثل 4 آلاف و414 مريضا للشفاء على الصعيد نفسه، أعلنت دائرة الصحة البشرية وحماية حقوق المستهلك في روسيا، أن البلاد أجرت 327 ألف اختبار كشف عن كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة وأضافت أن إجمالي عدد اختبارات الكشف ارتفع إلى أكثر من 10 ملايين و600 ألف.
تونس-أريانة سهرة الأحد 31 ماي 2020
الدكتورحبيب القزدغلي