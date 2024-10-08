غدا الأربعاء 9 أكتوبر، وقفة تضامنية مع الصحفي صابر العياري

يمثل غدا الأربعاء 9 أكتوبر 2024 الزميل صابر العياري الصحفي بموقع « تونس تتحرى » التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام أنظار الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وتأتي هذه الملاحقة القانونية للزميل الصحفي صابر العياري بصفته كـ « ذي شبهة » إثر سلسلة من الملاحقات والأحكام
القضائية في حق الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الإعلام والمعبرين في الفضاء الرقمي.
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير للمشاركة في وقفة تضامنية مع الزميل العياري صباح الغد الأربعاء العاشرة صباحا أمام مقر الفرقة المعنية بالعوينة.
وتأتي هذه الوقفة للتعبير عن رفض النقابة لتواصل الملاحقات القانونية في جرائم النشر على الانترنت والتي تواترت فيها الأحكام السالبة للحرية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وللتعبير عن تضامنها مع الصحفي صابر العياري ومع كل الصحفيين/ات
تونس في 8 أكتوبر 2024
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين