عَشْرِيَة الكَذِب

رآها الجميع اليوم… لم يَطَلْها أي عنف برغم عربدتها الهزلية … ولكنها تشهدنا الآن على : إصابتها
الإخوان كاذبون ويعشقون الأساطير … من شهد أحداث اليوم ورأى بأم العين كذب محرزية الفرنسية ذات الأصول التونسية البعيدة، كيف له ان يصدق ما يدعيه الإخوان حول التعذيب والانتهاكات زمن بن علي؟
عشرية كاملة من الاساطير وسرديات المظلومية تحوم حولها آلاف نقاط الاستفهام والشكوك … وتكللها مليارات التعويضات المدفوعة لمن يقدمون انفسهم كمناضلين في حين انهم بقبضهم لمقابل، تحولوا الى مرتزقة
أن شاء الله لا باس يا محرزية … العقل والضمير … وليس الكعب
الدكتور رافع طبيب