عَدِّلوا أوتارَكم ولا تُحرِّفوا التاريخ

صباح الخير
كليمة حقّ في المغادر حسن الغضباني..راهو صقر من صقور النهضة الأشاوس..وقف في وجه الغنوشي لأنّه يرى في سياسته انقلابا على الشرعية الصارمة.. وخصومته معه لا تتجاوز الاختلاف في استراتيجيا التمكين.. أمّا المبدأ هو هو.. قف انتهى.. وخذوا عنه من كتاباته ولا تأخذو عنه من برامج البالوعات…لا يفهم من كلامي التشفي البتّة بقدر ما هو موقف ينصف الرجل.. ومن أدراكم أنه يريد مقابلة الله معارضا للشرع الإخواني « القويم » ؟؟؟ ولذا عدلوا أوتاركم ولا تحرّفوا التاريخ.. راكم غلّبتو عليّة
وحتى لا يؤوّل كلامي على غير مقاصده أكتفي بالإحالة إلى هذا العمل الجماعي، قام به فريق من الإخوان وجميعهم أحياء يرزقون، حتى تفهموا جيدا المسار الإيديولوجي والفكري للرجل
الدكتورة نائلة السليني