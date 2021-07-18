عيد استثنائي بكل المقاييس : تحسّن الوضع الصحّي وارد… انفراج الأزمة السياسية صعب

يعيش التونسيون هذه الأيام على وقع جملة من المفارقات والتناقضات غير المسبوقة في تونس الحديثة، وقد فاقمتها الأوضاع الصحية الصعبة الناتجة عن استفحال جائحة كورونا وتعثّر منظومة الحكم في قيادة الحرب عليها.
وكما هو معلوم سيشارك التونسيون المسلمين في العالم الاحتفال بعيد الاضحى يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021 ، وسيكون عيدا استثنائيا بكل المقاييس الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية بطبيعة الحال، وسيقترن العيد الديني هذا العام وتحديدا بعد خمسة ايام، بعيد وطني هو عيد الجمهورية 25 جويلية الذي يتزامن أيضا مع الذكرى السنوية الثامنة لاغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي
وإزاء فشل حكامنا الجدد في إدارة الحرب على الجائحة و«خسارة المعركة» كما اعترف رئيس الجمهورية نفسه، وإطلاق «مسؤولين» في الدولة صيحات الفزع والحديث عن انهيار المنظومة الصحية، تفاعل معنا الأشقاء والأصدقاء، وانهمرت المساعدات الطبية والإنسانية من كل صوب وحدب لدرجة صار فيها السؤال مشروعا عن قدرة هؤلاء الحكّام على استيعاب المساعدات وحسن توظيفها واستغلالها خصوصا وأن الصحّي منها يستوجب إجراءات وترتيبات وآجال زمنية جدّ دقيقة تتعلّق بالحفظ والاستعمال السريع
وعلى هذا الأساس، واستنادا إلى ما صدر حتى الآن عن مؤسستنا العسكرية من هبّة ميدانية جبّارة لتركيز المستشفيات الميدانية وتلقيح المواطنين وما عوّدنا به «الجيش الأبيض» أيضا في قطاع الصحة العمومية المنهكة، وكذلك دور المجتمع المدني وعديد المواطنين في الداخل وفي المهجر الجديرون بالتحية والتقدير، يمكن التفاؤل بأن القادم أفضل وبأن تحسّن الوضع الصحي في قادم الأيام وارد جدّا خصوصا بالتدارك وترشيد التصرف في المساعدات وحتى في ما قرّرت الحكومة استجلابه أو تنفيذه لتخفيف أعباء الجائحة علاوة أيضا على أن أحكام الطبيعة وطبيعة الوباء نفسه قد تفضي الى انخفاض حدّة الموجة الحالية التي «استكملت» تأثيرها وبدأت في التراجع وبالتالي على الجميع التأهب لاحتمال حدوث موجات أخرى مطلع الخريف القادم مع تأمين المرافقة الضرورية والعاجلة لجميع المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر
إن التفاؤل مشروع شريطة وعي «المسؤولين» في كل المواقع بأن الوضع لم يعد يحتمل المغالبة أو التدافع أو معارك كسر العظام والبطولات الزائفة وتسجيل النقاط والتقاط الصور التذكارية وإطلاق التصريحات الغبية، فالحقائق مكشوفة والمزاج الشعبي العام ترسّخت فيه قناعة – مؤقتة على الأقل – بأن من هم في الحكم اليوم في واد والشعب في واد آخر
إن المسؤولية اليوم تقتضي جهدا مضاعفا للتصرف في الموارد المتوفرة محليا والمقدّمة من الأشقاء والأصدقاء، ولا مناص من التركيز على عملية التلقيح الواسع لعموم المواطنين بتنسيق وتكامل محكم بين الإدارة الأمنية والعسكرية حتى لا تتشتت الجهود وحتى لا نستنزف حراس الوطن في مهام هي في متناول غيرهم من أبناء الوطن بدل اليقظة وتوجيه الجهود ضد أعداء الوطن من بني البشر من الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمهرّبين وغيرهم
أما في الجانب السياسي، وبعيدا عن التخمينات وأضغاث الأحلام والرجم بالغيب وشيطنة الآخرين، لا أمل في تقديرنا في هذه الطبقة السياسية «المسؤولة» عما نحن فيه بل إنه يصعب جدا التكهن بانفراج قريب لأزمة سياسية طال أمدها وبلغت نقطة اللاعودة
إن الجفاء والقطيعة بين الرئاسات الثلاث ستستمر دون شك، وسوء العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية أي بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من جهة وبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى، سيتواصل ولم يعد ممكنا – حتى من باب المصلحة الشخصية لأحدهم – تقديم التنازل وسينتظر الجميع نهاية العهدة الانتخابية أو انهيار هذا الطرف أو ذاك نتيجة الفرز الطبيعي والموضوعي بما أن زمن المعجزات قد ولّى وانتهى دون أن ننسى أن القوانين الجاري بها العمل وعلى رأسها دستور 2014 ، جميعها نصوص «مفخخة» ومليئة بالفراغات التي تفتح الأبواب على الاجتهادات والتأويلات والفتاوى
إن قدر التونسيين في النهاية أن يصمدوا وأن ينتصروا على الوباء أو على الأقل يحاصرونه ويخفّفون من تداعياته انتصارا لحقهم في الحياة ويظل انتصارهم لبقية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية رهين وعيهم ورهين انتصارهم لأنفسهم في اللحظة الحاسمة حتى لا يبقوا أسرى الهواة والفاشلين وتجار الدين ومحترفي السياسة السياسوية من الانتهازيين وعديمي الكفاءة
بقلم: مراد علالة