اعتبر النائب عن حزب قلب تونس، عياض اللومي شرشل وما أدراك ما شرشل، أن « الحل الوحيد في الوضع الحالي بالبلاد هو إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد من مهامه حتى يتم تطبيق القانون والمرور إلى حوار وطني يضع تصوار شاملا للإنقاذ »، وفق قوله
وقال شرشل اللومي، في تصريح لــإذاعة « شمس أف أم » اليوم الإثنين، إنه « على رئيس الجمهورية تطبيق القانون أو سيأتي العالم ويطالبه بذلك »، مشيراً إلى أن « التدخل الاجنبي في تونس وارد »، وفق تعبيره
عياض شِرْشِلْ ينادي بإعفاء قيس سعيد من مهامه
15/03/2021 |
اعتبر النائب عن حزب قلب تونس، عياض اللومي شرشل وما أدراك ما شرشل، أن « الحل الوحيد في الوضع الحالي بالبلاد هو إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد من مهامه حتى يتم تطبيق القانون والمرور إلى حوار وطني يضع تصوار شاملا للإنقاذ »، وفق قوله