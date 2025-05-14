عودة التوتر وإطلاق النار في العاصمة الليبية

أفاد مراسل قناة الجزيرة باستمرار الاشتباكات في مناطق واسعة من العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية من جانب، وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها من جانب آخر. وبينما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، دعت السفارة الفرنسية في ليبيا لوقف إطلاق نار فوري
أفاد مراسل قناة الجزيرة بعودة التوتر ليلا للعاصمة الليبية طرابلس بين كتائب تابعة للحكومة وقوات الشرطة القضائية وجهاز الردع
وأفاد المراسل بأن أصوات الرصاص : تسمع بين حين وآخر في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس
ونقل عن مصادر أن قوات حكومة الوحدة الوطنية تحاول بسط سيطرتها على سجون ومقار جنوب ووسط طرابلس
وقال جهاز الشرطة القضائية في ليبيا إن عددا من السجناء فروا من سجن الجديدة جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس
وقد اندلع حريق في أحد مقار جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في العاصمة الليبية بسبب الاشتباكات
في السياق ذاته، أعلنت 3 بلديات في العاصمة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات على خلفية التوتر الأمني
ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الليبي حالة الطوارئ في طرابلس ورفع درجة التأهب إلى المستوى الأقصى، وقال إنه ملتزم بتأمين الدعم الإنساني بروح المسؤولية والحياد التام
توحيد الجبهة الداخلية
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه يجب توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني يقطع الطريق أمام الفوضى
وشدد على أن الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني
وذكّر بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة هو مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط فيها
وعلى خلفية التوتر الأمني، تم تحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي شرقي طرابلس إلى مطار مصراتة
يذكر أن الاشتباكات اندلعت قبل يومين وقتل فيها عسكريون بينهم رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة)