عن الجورشي والغنوشي

نادرا ما نجد لدى قادة حزب حركة النهضة منذ أن كانت تسميته حركة الاتجاه الإسلامي لحظة صدق مع الناس ومع أنفسهم خصوصا إذا كان الموضوع يخصّهم فحرفتهم التي اشتهروا بها هي الكذب والإمعان فيه كلما قدّروا أن في ذلك ما يحقق مصلحة لهم، ولا يحتاج الأمر إلى دليل يكفي أن تتأملوا خطاب الحزب وتغيّره في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك فإن بعض متعاطي السياسة يتوهّمون أن الحزب يمكن أن يكون مؤتمن الجانب إن ظهرت منه حلاوة في اللسان وذرابة فيه، واحدة من لحظات الصدق اليتيمة ننقلها عن صلاح الدين الجورشي ولا أدري كيف طاوعه قلمه لكتابة نص أعيد نشره والتذكير به مستخلصا منه أن هذا الحزب
1) لا علاقة له بالديموقراطية في التسيير فالقرار يتخذه مؤسّسه الذي لم ينتخبه أحد منذ سبعينات القرن الماضي إلى الآن، فمن كان هذا حاله هل يمكن أن يؤتمن على ما سمي تحوّلا ديموقراطيا؟
2) لا تشقه اختلافات يمكن أن تؤثر على خطه الذي حدّده رئيسه ولا على بنيته فكل من يشتم منه منافسة الزعيم أو يمكن أن يمتلك مستقبلا حضورا لافتا للنظر يتم التخلص منه بمختلف الوسائل ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الحزب أول من ابتدع استغلال الجنس لمحاربة الآخرين وما حدث للأستاذ حسن الغضباني معلوم للكل بعد سلسلة مقالات جون أفريك عنه باعتباره الأشهر في الساحة الإسلامية أيامها، كما أن كل من يبدو منه رأي مخالف أو تفرّد في التفسير يتم التخلص منه وأساليب ذلك متعدّدة بعضها ذكره الجورشي أدناه
3) لا يعتبر نفسه تنظيما سياسيا يقبل الاختلاف في الرأي داخله وخارجه بل الجماعة بألف ولام التعريف وما لم يقله الجورشي قاله قبله البنا إنهم الجماعة المؤمنة وغيرهم ليسوا إلا شتاتا من المخلوقات الذين لا يؤبه لهم ولا تعامل معهم إلا في إطار ثنائية الإيمان والكفر والإسلام والردّة وما ينجر عنهما من أحكام
بعد كلام الجورشي، أفلا تتدبرون الأمر أم على قلوب أقفالها
أنس الشابي