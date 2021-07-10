عنْدِكْ عشرة سنينْ توَخَّرْ لتَالِي و مازِلْتْ شادِدْ في كرَارِزْ الغنوشي !؟

صديقي الخوانجي شنية أمورك؟
شبيك شايح لايح ووجهك أصفرملخلخ؟ شبيك جيعان وعريان قريان؟ ما جاش عندك لا راشد لا عبد الكريم لا رفيق لا الصحبي لا نور الدين لا يمينة لا سيدة لا حليمة…ٱش قتلي؟ ما عندهمش وقت قاعدين يحسبو في فلوسهم ؟ يعطيك عزاء وانت ٱش صحلك؟ برشة دعاء! يعطك دعوة تنفد فيك : ولادك ميتين بالشر، صحتك تشكي لربي، لا عدت سالم لا في الدار لا في الشارع وما زلت تلوج على رضاهم؟
ٱش نوا الخير إلي جاك من الجوادي ومن العفاس ومن مخلوف و من راس اللفعة هاك العلة الكبيرة؟ وليت تلم في الخرى بالبالة والهم بالويبة وتستنى يرميولك صوردي و يشيخو على قرعتك كيف تفقس باش تهزو
عندك عشرة سنين توخرلتالي وكل نها تزيد تخبطك المزيريا و مازلت شادد في كرارز الغنوشي الله لا رحمت
كمل متع روحك بالدعاء وزيد هم على همك واتفرج مليح في أولادك خاطر يحتمل غدوة ما تلقاهمش و تسمع بيهم ولاو قتالة أرواح ولا مقحبة باسم الدين!!
ملا عمى صادكم
علي قنّون