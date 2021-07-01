عنف الحثالة هو وجه آخر للعقل الإرهابي

ما اقترفته الحثالة من عنف مادي ومعنوي ضد نواب الحزب الدستوري الحر وخاصة ضد زعيمته عبير موسي لا يُستغرب من مأتاه . ممارسُوا العنف هؤلاء هم حثالة المجتمع ويمكن ان نتتبع مساراتهم الحياتية لنقتنع بذلك ولا يمكن حتى ان نتخيّل اصلا أنهم سياسيون او رجال دولة متشبعين بالقيم التي تنبي عليها الأنظمة الديمقراطية أو الدول المدنية. من اين ستأتيهم القناعة بأن الديمقراطية تفترض احترام حق المعارضة وأن حرية الرأي والتفكير من أسس الأنظمة الديمقراطية؟ هم أتوا للحكم غازين او كقطاع طرق متسلّلين اشتروا أصوات ناخبيهم بالمال والغذاء أو بالمخاتلة و بدغدغة مشاعرهم الدينية ومناصبهم التي هم فيها يرونها غنيمة يجب أن تستثمر لآخر لحظة .ثم انّ الخوانجية ألا يعتبرون الديمقراطية كفرا؟ هم وحواشيهم تربوا على عدائهم للمخالفين حتى ان كانوا من فصيلتهم ويرون أنهم مالكو الحقيقة والسلطة رزق ساقه الله لهم لذاك لم ولن يتورّعوا عن استعمال العنف مباشرة او عبر صنائعهم في صغائر الأحداث والقتل والاغتيالات في كبيراتها والتونسيون جربوهم ويعرفون ما اقترفوا. لذا فانّ عنف الحثالة داخل المجلس وفي الشارع وفي العائلة ضد الأفراد وضد الجماعات هو أمر طبيعي و لا نترقب منهم غير ذلك
هم ليسوا متحضرين حتى يعتمدوا التعامل السلمي هم متوحشو العصر و جياع الجهلة
يبقى أن البعض يرى انه من « الرّجولة » و »النغرة » أن يهبّ زملاء عبير موسي مثلا للرد على العنف بالعنف ، لكنهم لم يفعلوا ولا اعتقد أن ذاك جبنا منهم بل موقف واع و محسوب و ذكي في الآن نفسه. لأنه لو فعلوا لسقطوا في ما ينتقده و يمجّه صاحب عقل ، اي التعامل بالعنف مع المخالف، ولأضحى المعتدي و رادّ الإعتداء متساويين ومدانين كليهما. تحية لعبير موسي وزملائها على ضبط النفس وليواصلوا مقاومتهم لباعة الوطن والمتكسّبين و المسترزقة من كلّ الألوان
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر