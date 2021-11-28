عنصر سلفي يهدّد نور الدين الطبوبي بالقتل

تلقى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تهديدا صريحا بالقتل و تصفية عائلته
افاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إعلامي ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تعرض هذا الصباح الى تهديد بتصفيته وتصفية عائلته
واضاف سامي الطاهري ان التهديد صدر عن عنصر سلفي كان يحمل القرآن في يده في مقهى شعبي في منطقة فوشانة اين يقطن الامين العام. وقد تم ايقاف هذا العنصر في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث
وقال غسان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل أن الطبوبي تعرض، اليوم الأحد، إلى : تهديد صريح بالقتل وبتصفية عائلته
وقال القصيبي في تغريدة في حسابه على فيسبوك: تعرض الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم إلى تهديد صريح بالقتل وبقتل عائلته وبالتصفية
وأوضح أن شخصا توجه إلى الطبوبي بشكل مباشر : في فضاء عام وأقسم بأنه سيقتله قريبا أمام الجميع