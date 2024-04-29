عندما يُصبح المُربّي داعية

تمّ يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي تداول شريط فيديو يُظهر « أستاذا » في مؤسسة تربوية خاصّة بقابس وهو يحتفل، داخل القسم، بارتداء إحدى تلميذاته الحجاب الطائفي، مُصفّقا لها ومُقدما لها مُرطّبات كُتب عليها : مبروك حجابك
وإذ يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن استغرابه الشديد من هذا الصنيع، فإنه
– يندّد بشدّة بما قام به هذا « الأستاذ » الذي حاد عن أبسط قيم المدنية وخرق مبدآ حياد المدرسة عن كل التوجهات السياسية والايديولوجية.
– يعتبر الممارسة التي أتاها هذا « الأستاذ » دعوة صارخة لمسائل عقائدية خاصة لا علاقة لها بالدرس ولا بالعلم، كما أنه قام بفعل تمييزي تجاه تلميذات في سن المراهقة من شأنه التأثير عليهن بسبل عدة
– يعتبر أن هذا « الأستاذ » تخلى عن دوره التربوي وانتهز فرصة وجوده مع قاصرات داخل حرم مدرسة ليقوم بدور الداعية الديني وليغرس في عقولهن بأسلوب ديماغوجي فكرة أن جسم المرأة « عورة »، بدل أن يزرع فيهنّ الفكر العقلاني الحداثي وحرمة الجسد ومختلف المبادئ الانسانية التي تعمل من أجلها المدرسة كالمساواة والحرية وتكافؤ الفرص
وإزاء مثل هذه الأحداث التي أصبحت مُتواترة في بلادنا، لا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلا أن يُطالب وزارة التربية وسائر هياكل السلطة السياسية إلى اليقظة من مخاطر هذه الممارسات والتجاوزات، وإلى اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد الدعاة منتحلي صفة المربين، وإلى تجنيب المدرسة التونسية، عموميّة كانت أو خاصة، كل الممارسات السياسية ولا سيما منها المظاهر العقائدية، باعتبارها معقلا مُقدّسا للعلم وإعمال العقل في الدولة المدنية التي تحترم الحريات الفردية والعامة
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي