عندما يتستر وكيل جمهورية زغوان على صاحب النعجات الشاردات

أكد رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا)، تمسّك هيئة الدفاع بالاستماع إلى كافة الأطراف في علاقة بالشكاية التي رفعها ضد الهايكا، النائب سعيد الجزيري، صاحب النعجات الشاردات و صاحب القناة الإذاعية غير القانونية « القرآن الكريم »، بتهمة « السرقة ومحاولة الاغتيال » على إثر عملية حجز معدات البث التابعة للقناة
وأضاف الرداوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة الإتصال السمعي والبصري، إثر دعوة رئيسها ومراقبين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمس الاثنين أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان، أن هيئة الدفاع التي تضم حاليا 12 محاميا، لن تسمح بسماع أعضاء الهايكا، ما لم يتم سماع سعيد الجزيري أو من يمثل إذاعة « القرآن الكريم » بخصوص الشكاية التي وجهتها هيئة الإتصال السمعي والبصري إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، ضد الجزيري، بتاريخ 25 مارس 2021 : لأرتكابه جريمة كسر الأختام
وكان أعوان من هيئة السمعي والبصري مرفوقين بمأموري الضابطة العدلية، تولوا في 17 مارس 2021، تنفيذ قرار حجز تجهيزات البث التابعة لإذاعة « القرآن الكريم » لاستمرارها في مواصلة البث دون ترخيص، بجبل زغوان، في حين تعذر استكمال إجراءات الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس، بعد أن تصدى « سعيد الجزيري » لعملية الحجز، بتعلة أنه محل سكناه وعلى اعتبار أن له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية
وأفاد الرداوي بأن هيئة الدفاع تمكنت أمس الاثنين وبعد النجاح في كسر كافة محاولات الالتفاف على الإجراءات القانونية، من تقديم إعلام بنيابة الهايكا في هذه القضية وتحرير محضر في الغرض وذكّر بأن المحامين كانوا هددوا بالدخول في اعتصام مفتوح، « أمام تعنت أعوان فرقة الأبحاث العدلية بزغوان ورفضهم قبول الإعلام بنيابة المحامين وإصرارهم على حضور المشتكى بهم »، مؤكدا وجود « تعليمات بإيقافهم