عماد بوخريص ينصح الفاسدين بالهروب إلى الخارج

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص صباح اليوم خلال إحياء اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد تحت شعار « نبلغ على الفساد نحمي البلاد » إن الهيئة تلقت أكثر من 600 ملف فساد حتى الان.
و أكد بوخريص أنه لا بد من تنقيح قانون حماية المبلغين,خاصة و أن القانون مكن في بعض الأحيان الجهات التي قامت بالهرسلة من الطعن في قرار الحماية أمام المحكمة الإدارية ,و هو ما يدعو المحكمة إلى إسناد إيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم في الأصل
و أكد عماد بوخريص ,أن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من التحوير الوزاري الأخير كان مبنيا على معطيات قدمتها هيئة مكافحة الفساد
ودعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص التونسيين الفاسدين حسب تعبيره..إلى الهروب إلى دول أجنبية قائلا إن
الهيئة ستتعقبهم أينما كانوا و سيتم استعادة الأموال المنهوبة أينما وجدت
المصدر / جوهرة أف.أم