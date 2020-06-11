عماد الحزقي ينفي وجود أي قوات أجنبية أو قواعد عسكرية في تونس

أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، اليوم الخميس، إنه ليس هناك أي قوات أجنبية أو قواعد عسكرية في تونس
وقال الحزقي في تصريح لإذاعة « موزاييك إف إم » ، على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إن : تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد فيها
وأضاف أن: تونس رفضت في السابق ولازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية
وأوضح أن : الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا
وأشار إلى أن : الجيش التونسي على أهبة الاستعداد لكل الطوارئ، داعيا إلى مزيد تدعيم قدرات الجيش والإحاطة بالجنود والرفع من معنوياته