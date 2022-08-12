على المرأة والرجل مواصلة النضال من أجل حقوق نساء تونس

يحتفل الشعب التونسي غدا بالذكرى السادسة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، يوم 13 أوت 1956، التي منحت المرأة التونسية الكثير من الحقوق المشروعة، جعلتها مُتقدّمة على النساء في العديد من الدول العربية والإسلامية، وحتى بعض الدول الغربية
وإذ يتقدم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأصدق التهاني لنساء تونس ورجالها بهذا المكسب الهام، فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة النضال من أجل المحافظة على المكاسب الحاصلة وتدعيمها بمزيد من الحقوق المشروعة بهدف الوصول إلى المساواة التامة بين التونسية والتونسي، في كافة المجالات، في الشغل وفي مواقع المسؤولية وفي الإرث وفي القانون الانتخابي لأن المساواة التامة والفعلية هي التي تُعطي للمواطنة معناها العميق وتُمثّل أهم ركيزة من ركائز الدولة المدنية الديمقراطية كما تستجيب للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولقيم الجمهورية الحداثية
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي