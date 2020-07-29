على الغنوشي أن يدرك أنه شخصية غير محبوبة بالمرّة

ربما يعتقد الغنوشي أنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، وأنه داهية الدهاة .. ربما يعتقد أنه الزعيم المفدى وأنه محور الكون، ربما يعتقد أن تونس لن تكون إلا اذا كان هو
على الغنوشي أن يدرك انه فشل في إدارة الشأن العام، عليه أن يدرك أيضا أنه فجّر كل التناقضات بينه وبين الجميع .. وأنه غذّى التوتر والتصدّع وفرّق ولم يجمّع أبدًا.. عليه أن يدرك أنه أقحم تونس في صراعات
لا تعنيه إلا هو، عليه أن يدرك أن تونس ليست أصلا تجاريا لكائن من كان، وأن تاريخها ومستقبلها لا يخطّه لا هو ولا غيره .. عليه أن يدرك أنه شخصية غير محبوبة بالمرّة، نرى ذلك أيضا في استطلاعات الرأي التي تصنّفه الشخصية الأكثر كرها، والأقل ثقة بامتياز ، إصراره على بقائه في سدة الزعامة الكاذبة وإصراره على منهجيته في التفرد في كل الأمور، يجعله مستبدا وكل من استبدّ وتسلّط كانت نهايته جد وخيمة.. عليه أن يحفظ ما تبقى من ماء وجهه وأن يفهم أن مستقبل تونس لا يقف عليه ولا على غيره، ولكن لا حياة لمن تنادي
في الاخير لتونس شعب يحميها
سيماء المزوغي