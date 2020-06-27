علاشْ تِكْذِبْ وتغالِطْ يا شيراز يا بنت العتيري !؟

يا شيراز العتيري
1- انا ثقة ممكن تبنيها بعد الإبادة الجماعية اللي قمت بيها ضد أبرز كفاءات وزارة الشؤون الثقافية اللي اليوم يلقاو أرواحهم ممنوعين من العمل … بتعلة خدموا مع الوزير السابق؟
2- انا ثقة ممكنة بعدما ألغيت أهم التظاهرات الكبرى و الإحداثات الجديدة بتعلة تابعة للوزير السابق ؟
3- أنا ثقة تحب تبنيها و المعطيات اللي تقدم فيها كلها منقوصة للرأي العام و موجهة ؟
4- وين الميزانية الإضافية اللي خليناها و قيمتها 51 مليارا زيادة في 2020 مقارنة ب2019؟ شبيك بعمرك ما تحدثت عنها؟ 351 مليار صرف خلينا، وينهم؟
5- تتحدث عن الديون، و نسيت الديون اللي خليتها إنت كمديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة 2018 و 2019 في أيام قرطاج السينمائية؟ شبيك عمرك ما حكيت عليها؟ نعطيك أمثلة أخرى للتصرف في CNCI
6- بالمنطق متاعك، نلغيو دورة أيام قرطاج السينمائية ( ج.س.س ) 2019 خاطر تجاوزنا ميزانية 2018؟ ونلغيو أيام قرطاج السينمائية ( ج.س.س ) 2020 خاطر تجاوزنا ميزانية 2019؟ و إنت هي شيراز العتيري اللي خليت الديون هذي؟ تو هذا كلام؟
7- أنا ثقة تتحدث عنها و إنت تقول إن الديون المتخلدة تخص الفنانين و المبدعين، و الحقيقة أن نصيبهم منها قليل جدا، أغلب الديون في علاقة بالمزودين من المؤسسات العمومية و الخاصة؟ علاش هذا التوظيف ؟
8- عمركشي سمعتني نتحدث أنا عن الديون اللي خلاوهالي الوزراء اللي سبقوني و جانب يخص حتى ديون 2012 ؟ فما مبدأ احترام الدولة و مفهوم تحمل المسؤولية و استمراريتها كان ما في بالكش
9- انا ثقة تتحدث عنها و إنت عمرك ما ذكرت الفواضل اللي خليناهم وهي في حدود 41 مليارا لفائدة ميزانية 2020، و اللي يمكن يغطيو جانب كبير من المتخلدات؟
10- ثقة شنوة اللي تحكي عليها و أهل الثقافة اليوم في ديارهم ما لقاوش شكون يدافع عنهم، بطالة و خصاصة و لا حياة لمن تنادي؟……حتى المهرجانات اللي متعودين عليهم قرطاج و الحمامات مرة ايه مرة لا مرة لا ايه لا لا …. وين ماشين؟
11- انا ثقة تتحدث عنها و انت تحب تتجاهل أن أكثر فترة عرفت فيها وزارة الشؤون الثقافية عملا هيكليا و إحداثات و مؤسسات جديدة دولية و وطنية و جهوية و أكبر عدد من التظاهرات في جميع الفنون و إحداثات هي السنوات الأخيرة ؟…. موش الكلام هذا انت اللي كنت تقول فيه ؟ ! تحب نذكرك؟ في شكون نغالطو اليوم ؟
12- اللي يحب يبني الثقة يقر بالحقيقة و انو حكومة الفخفاخ نقصت في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية من جراء وباء الكورونا، و هذا اللي يجعلها اليوم عاجزة عن الإيفاء بالتعهدات القادمة. الصدق ينجي و أهل القطاع يمكن يتفهموا الظرف و الصعوبات كان تتقاللهم الحقيقة دون تعلات أو مبررات واهية
13- اما الثقة عندها ناسها، امشي لكل الجهات و تحدث مع كل الأطياف السياسية و الجمعيات تو يحدثوك عن الثقة اللي بنيناها مع بعضنا خلال السنوات الأخيرة…..قبل ما تلقى الوزارة نفسها في هذا الوحل…… والله غالب
محمد زين العابدين