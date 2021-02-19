عقيلة صالح يلتقي بطبرق رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة

وصل ظهر اليوم الجمعة إلى قاعدة طبرق الجوية، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، قادمًا من الجارة مصر بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة
هذا وكان في استقبال رئيس الحكومة الجديدة عدد من النواب ورئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني، ومن المقرر أن يعقد الدبيبة لقاء مع أعضاء مجلس النواب وعقد لقاءات ومشاورات في مدن المنطقة الشرقية
و التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ظهر اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة عقب وصوله طبرق
وقال الناطق باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة، إن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، أتت للقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح
وكالة الأنباء الليبية