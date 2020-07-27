عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس النواب المغربي سُبل إنهاء الأزمة الليبية

وصل فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار » عقيلة صالح » يرافقه معالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية » عبدالهادي الحويج » إلى العاصمة المغربية الرباط
وكان في استقبال فخامة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب المغربي « الحبيب المالكي » وعدد من المسؤولين المغاربة وسعادة سفير ليبيا لدى المملكة المغربية » عبدالمجيد سيف النصر
وسوف يجري فخامة رئيس مجلس خلال زيارته مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة المغربية سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة
وكالة الأنباء الليبية
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