عصام الشّابّي يدخل في إضراب مفتوح عن الطّعام للمطالبة برفع المظالم و تطبيق القانون

تعلم هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا في ما يعرف بقضيّة « التآمر »، بأنّها علمت اليوم بأنّ المناضل المحتجز قسريّا عصام الشّابّي قد دخل في إضراب مفتوح عن الطّعام إحتجاجا على إستمرار إحتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظيّ
و قد أعلن ذلك برسالة جاء فيها: « إحتجاجاً على احتجازي القسري منذ 19 أفريل 2024 و على هضم حقّي في الدّفاع و التّضييق على فريق الدّفاع و إحتجاجاً على فرض الصّمت و التّعتيم الإعلامي على مظلمة سياسيّة و قضائيّة، أعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطّعام و رفض أي متابعة طبيّة بداية من تاريخ اليوم 26 افريل 2024 للمطالبة برفع هذه المظالم و تطبيق القانون بالافراج الوجوبي عن كل المحتجزين قسرياً و غلق ملف هذه المظلمة السياسيّة و القضائيّة و الافراج عن كلّ معتقلي الرّأي في تونس
و إذ تعبّر الهيئة عن تضامنها المطلق معه ومع بقيّة المحتجزين قسريّا فإنّها تعبّر عن مخاوفها الشّديدة على صحّة عصام الشّابّي و تُحمّل إدارة سجن المرناقيّة وكل المسؤولين عن عدم تفعيل السّراح الوجوبي مسؤوليّة ما يتهدّد حياته من مخاطر
تونس في 26 أفريل 2024
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا،