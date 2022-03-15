عصام الدردوري يؤكد أن محاسبة منظومة بشير العكرمي آتية آتية

ادركوا مع الاستفاقة التدريجية من وقع الصدمة وانقشاع غيوم السلطة و التسلط انهم تركوا بصماتهم في مسرح الجريمة بعدما اعتقدوا انهم سيحكمون ابد الدهر وان تاريخ صلوحيتهم لن ينتهي فعاثوا في الارض فسادا و ارهاب و استثراء … الى ان داهمتهم في غفلة من امرهم الاحداث و المتغيرات الوطنية والاقليمية و الدولية فجرفتهم و لازالت ستجرفهم الى السجون التي يخشون العودة اليها و الى مزبلة التاريخ التي لا يمكنهم العيش الا فيها
هم يخشون المسائلة لانهم تيقنوا بان الجرة لا يمكن ان تسلم كل مرة و ان الملفات ثابتة لدى الاجهزة … الاجهزة التي توهموا بان جهازهم الخاص وعناصره افلحوا في تدجينها و ضربها … نجحوا في شل حركتها لكنهم لم يفلحوا في المساس بالعقيدة الوطنية لابنائها باستثناء من نجحوا في استقطابهم وتوريطهم عبر توظيفهم
وهذا اكثر ما يقلقهم ويؤرق كل من تورط معهم باي شكل من الاشكال … سيتظاهرون بالمقاومة و قد يواصلون الانحناء للعاصفة املا في مرورها … لكن الثابت والاكيد انهم مضطربون ، خائفون ، يمكرون … للفرار بشكل يومي يخططون و عن المسالك يبحثون ومن المتابعة الامنية منزعجون
المحاسبة اتية اتية
لكن لن يتم ذلك الا بدءا بتفكيك منظومة بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق و محاسبة كامل عناصرها كل وما اقترفت يداه في حق البلاد والعباد و مرفق العدالة و قيمة العدل
العزة للوطن
عصام الدردوري