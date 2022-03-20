عشرون مارس » عيدنا الوطني، أحبّ من أحبّ وكره من كره »

صادف أن كنت في باريس خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 جويلية في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وشاهدت احتفالات الفرنسيين بعيدهم الوطني في ساحة برج إيفل حيث حضر المواطنون بمئات الآلاف في سهرة تواصلت إلى مطلع الفجر أثّثها الفنان الكبير جون ميشال جار، أكبر نجم لموسيقى التكنو في تلك الفترة. شاهدت ليلتها الفرنسيين يُغنون ويرقصون في ليلة مجنونة، ولا أعتقد أن أحدا منهم كان يحتفل بمناسبة شخصيّة بذلك الحماس وبتلك القناعة. ذلك أن العيد الوطني، ذكرى ثورة 14 جولية 1789، تُمثّل لهم رمز دولتهم وسيادتها، رغم مرور أكثر من قرنين على اندلاعها، وبدون أي اعتبار لطبيعة السلطة القائمة في أواخر القرن العشرين، إن كانت بين أيادي اليسار أو اليمين
كما بقي الأمريكيّون يحتفلون كل سنة بذكرى 4 جويلية 1776، منذ حوالي قرنين ونصف، بتاريخ استقلال أمريكا من الاستعمار الإنجليزي، دون أي اعتبار للميولات الحزبية للسلطة التي يتداول عليها الديمقراطيون أحيانا والجمهوريّون أحيانا أخرى
والأمثلة عديدة على تمسّك الشعوب المُتحضّرة بالرمز الأول لسيادة دُولهم
في تونس، نحتفل منذ حوالي 65 سنة بعيدين، ذكرى الاستقلال في 20 مارس 1956 وذكرى إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957، وبدرجة أقلّ بعيد جلاء آخر جندي فرنسي من قاعدة بنزرت في 15 أكتوبر 1963. ولكن
لكن الأعياد الوطنية في بلادنا بقيت مُرتبطة بشكل أو بآخر ب : الحاكم
ففي عهد بورقيبة، كنا نحتفل، علاوة عن الأعياد سالفة الذكر، بعيدين وطنيّيْن آخرين يُمثّلان ذكرى أحداث 9 أفريل 1938 التي سقط فيها عديد الشهداء إثر مظاهرات صاخبة تُنادي ببرلمان تونسي، وذكرى اندلاع الثورة في 18 جانفي 1952. ورغم أهميّة الحدثين في تاريخ تونس الحديث، كان الإعلام الرسمي آنذاك يُقدّمهما على أساس أنهما يُمثّلان تاريخ إيقاف شخص الزعيم بورقيبة، وكأن ذلك الإيقاف هو أهم ما كان يجب التذكير به في الحدثين. زد على ذلك، كنا « نحتفل » أيضا بأحداث مُرتبطة بشخص الرئيس مباشرة مثل غرة جوان، ذكرى عودته سنة 1955 من المهجر. أما العيد الذي كان يُثير حقّا سخط التونسيين فهو يوم 3 أوت، عيد ميلاد الرئيس بورقيبة الذي كان، هو أيضا، يوم عطلة : وطنية
عندما صعد زين العابدين بن علي إلى سدّة الحكم، ترأّس مجلسا وزاريّا كان من بين نقاط جدول أعماله إعادة النظر في الأعياد الوطنية. وكان الهدف من ذلك حذف « الأعياد » المُرتبطة مُباشرة بشخص الحبيب بورقيبة، وتمّ حذف عيدي غرة جوان و3 أوت من قائمة الأعياد الرسمية. ابتهج التونسيّون لهذا القرار باعتباره يقطع مع الحكم الفردي ومع فرض المناسبات والأحداث الشخصية على الشعب بأسره. ولم تمرّ إلا سنة واحدة على هذا الإجراء حتى يُتّخذ قرار إضافة تاريخ 7 نوفمبر إلى قائمة الأعياد الوطنية، وهو تاريخ « التحوّل المبارك » سنة 1987، تاريخ حصول شخص زين العابدين بن علي على منصب رئاسة الجمهورية
بعد ثورة 14 جانفي 2011، تقرر اعتبار ذلك التاريخ عيدا وطنيا ليُعوّض تاريخ 7 نوفمبر. ولقد قبِل جلّ التونسيين بهذا القرار، لا لكونه يُمثّل فعلا حدثا وطنيّا هامّا لدى أغلبية المواطنين فحسب، وإنّما أيضا لأنه غير مُرتبط بشخص بعينه. غير أن هذا الوضع لم يدم كثيرا، وتمّ تغيير تاريخ عيد الثورة رسميّا إلى يوم 17 ديسمبر حسب قراءة رئيس الجمهورية الشخصية لأحداث الثورة. وها نحن نعود إلى ربط تاريخ عيد وطني بإرادة شخصية من الرئيس
أما عن تاريخ 25 جويلية، وهو تاريخ ذكرى الإعلان عن الجمهورية، فأصبح يُتداول بشكل يومي في بلادنا منذ أشهر باعتباره تاريخ قيام رئيس الجمهورية بالإجراءات الاستثنائية، حتى أننا أصبحنا نتحدث عن تونس ما قبل 25 جويلية وتونس ما بعد 25 جويلية. ولست أدري أيّ اسم سيُعطى لهذا التاريخ في السنوات القادمة.
بقي لنا 20 مارس، عيدنا الوطني، عيد استقلال دولتنا العزيزة من الاستعمار، ذلك الاستقلال الذي ناضل من أجله آباؤنا وأجدادنا، واستشهد منهم الكثيرون من أجل عزّة وطننا وسيادته وحدوده وعلَمه ونشيده الوطني… ذلك التاريخ الذي لا يُسمح لأيّ كان أن يُقلّل من شأنه أو أن يُشكّك فيه
لكننا مع ذلك، نرى بعضهم ينكر حتى في وجود استعمار لتونس، لينحصر الوجود الفرنسي في بلادنا في مجرّد حماية. صحيح أن الحضور الفرنسي كان يحمل رسميّا اسم « الحماية »، لكن ما لا يُمكن إنكاره هو أن ذلك الحضور العسكري كان، على أرض الواقع، استعمارا بكل المقاييس
التقليل من شأن الاستقلال في السنوات الأخيرة وصل إلى حدّ مُخجل، حتى أن بعضهم يدّعي ان تونس لم تحصل أصلا على استقلالها، وأن كل ما حصل هو اتفاق خيانة بين فرنسا وعملائها التونسيين، وهي قراءة لا أدري إن كانت تُعبّر عن سذاجة في التفكير أم لهدف تآمري. وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن يوم 20 مارس أصبح لا يُمثّل في العشرية الأخيرة للتونسيين غير يوم عطلة. وفي السنتين الماضيتين، كانت شوارع البلاد خالية تماما من كل مظاهر الاحتفال، ولم تر الحكومة من الواجب حتى لرفع بعض الأعلام لتزيين الشوارع التي بقيت خالية يومها من كل حركة، وكأنه يوم حزن وطني
زرع روح الوطنية، التي أصبح شبابنا يفتقدها أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة، يبدأ بتثمين رموز الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه
منير الشرفي