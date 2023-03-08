عشرات المنظمات والجمعيات تدعو وزير الداخلية إلى الاعتذار على تصريحه العنيف والخطير

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها على شبكة فايسبوك أمس الثلاثاء 07 مارس تصريحا لوزير الداخلية توفيق شرف الدين على هامش زيارته لمدينة بن قردان لإحياء ذكرى دحر الإرهاب بالمدينة يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة، في خطاب تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية ويقفز على نضالات عقود في بناء الدولة المدنية الديمقراطية
إن المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، بقدر ما تحيي ملحمة بن قردان العظيمة التي أثبتت قدرة التونسيات والتونسيين على هزم الإرهاب والإرهابيين والقوى التي تدعمها وتمولها وتغطي عليها، يهمها أن تؤكد الآتي
– جاء تصريح وزير الداخلية خارج السياق السياسي للمناسبة والذي عوض أن يكرسه لخطاب الوحدة والتماهي بين كل التونسيات والتونسيين في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة من أجل هزمه نهائيا، نراه يجنح لخطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته التي عششت لسنوات في المجتمع التونسي
– يقفز التصريح على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمع مدني وسياسي هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
لقد رفع الصحفيون/ت مبكرا شعار لا حياد مع الإرهاب رافضين أن يكون وجهة نظر وتقصوا في الشبكات الإرهابية والأطراف التي تقف خلفها، وكانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متحدين في مناسبات عدة لهجمات أنصار الإرهاب ومليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية في وزارة الداخلية وتُحضى بالغطاء السياسي
– يأتي هذا التصريح في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته في إطار سياسة معاداة الأجسام الوسيطة وتهميش أدور الصحافة باعتبارها مصدرا أساسيا لإخبار التونسيين والتضييق عليها والحد من نفاذها إلى المصادر. وفي هذا الإطار تذكر الجمعيات وزير الداخلية أن حكومته انتهجت السياسة ذاتها المستمرة منذ عشر سنوات إزاء الإعلام سعيا منها لتوظيف بعض مؤسساته لغايات الدعاية السياسية، عوض استبدال سياسة تصفية الإعلام والخطاب التحريضي ضد الصحافة بسياسة جديدة تعمل على إصلاح الإعلام ودعمه حتى يقوم بأدواره.
كما أن هذا التصريح سيساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام، وتستغرب هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بنقردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها في الإستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين، وراء خطاب التخوين والتحريض
– ترفض بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير التي ذكرتنا بخطاب سابقيه تحت ديكتاتورية بن علي وفي العشرية الماضية، وتؤكد أن احتكار مؤسسته للعنف الشرعي « وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة »، لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه تونس دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلتنا نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم
–ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيين والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتدعوه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء
كما يهم الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك أن تدعو وزير الداخلية إلى الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين، وتعلن تجندها وبكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك
تونس في 08 مارس 2023
المنظمات والجمعيات الموقعة
الاتحاد العام التونسي للشغل
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجامعة التونسية لمديري الصحف
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة أنا يقظ
جمعية بيتي
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
منظمة مساواة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية الخط
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
ائتلاف صمود
جمعية وشم
جمعية أصوات نساء
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
جمعية كلام
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
الجمعية التونسية لإعلام الوعي و المواطنة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
مراقبون
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
جمعية رؤية حرة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الأورومتوسطية للحقوق
منظمة المادة 19
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
مبادرة الاصلاح العربي
محامون بلا حدود