عشرات المنظمات والجمعيات تدعو إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه

لا لمحاكمات الرأي، لا للتعسف البوليسي
ارتفعت وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية
ويهم المنظمات والحركات الشبابية الموقعة على هذا البيان ان تعبر عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية
ان أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه
وتجدد المنظمات والحركات الشبابية الموقعة أسفله دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب احمد زنطور وقضية استاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة
وتستنكر التعسف البوليسي والايقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، وتحذر من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء
وتدعو المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل، وتعبر عن استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات شعبنا من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض
تونس في 21 ماي 2023
المنظمات الموقعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد العام لطلبة تونس
البوصلة
منظمة أنا يقظ
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية صحفيي موقع نواة
جمعية بيتي
منتدى التجديد
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
جمعية وشم
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة مساواة
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الخط
موقع إنكيفاضا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
الأورومتوسطية للحقوق