عشرات الإصابات في انهيار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة

انهار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد
أعنلت السلطات الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، وفاة شخصين و إصابة 60 آخرين إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب مدينة القدس
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان
وتُظهر اللقطات سقوط مئات المصلين المحتشدين في قاعات الكنيس وهم يرقصون على أنغام الموسيقى
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وكانت إسرائيل شهدت في 29 أفريل الماضي، مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق « ميرون » شمالي إسرائيل
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق « ميرون ». وأفادت تقارير بمصرع 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما جرى استدعاء طائرات للمساهمة بنقل القتلى والإصابات