عدد من الدول العربية يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

أدان عدد من الدول العربية، الضربات الإسرائيلية على إيران الليلة الماضية، منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر
قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تدين الضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أهمية : ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتخفيف المخاطر ومنع توسع نطاق الصراع
كما أدانت المملكة العربية السعودية الضربات، واصفة إياها بأنها انتهاك : للقوانين والأعراف الدولية »، وحثت « جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحد من التصعيد
وأعربت قطر عن « إدانتها الشديدة » للضربات الإسرائيلية، ووصفتها أيضًا بأنها « خرق واضح » للقانون الدولي، وحثت : جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس
وأعربت مصر عن قلقها العميق إزاء التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية على إيران، مدينة جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي