عدد قتلى الجنود الإسرائيلين بغزة يرتفع إلى 39 في عشرة أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي متأثرا بجروحه خلال المعارك في قطاع غزة، ما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية منذ أواخر الشهر الماضي إلى 39
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن : الرقيب يوناثان سيمر، 21 عاما من الكتيبة 202 للواء المظليين، قتل اليوم الجمعة متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وسط قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، قتل 356 جنديا وضابطا إسرائيليا
وصباح الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من إجمالي 356 جنديا وضابطا، 38 قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة « دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها »، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية