عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز 116 ألفا

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الأربعون- الجمعة 12 جوان 2020
الوضع الوبائي في تونس يوم 11 جوان 2020 : حالة اصابة محلية و05 حالات وافدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 11 جوان 2020، تمّ إجراء 1063 تحليلا مخبريا من بينها 06 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 57273 . وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية، من بينها 06 حالات إصابة جديدة: 01 حالة إصابة محلية (مصدر العدوى : حالة مؤكدة سابقا وغير مقيمة بمركز إيواء وجوبي) و05 حالات إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلائهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و02 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1093 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
بنزرت : تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من قطر
أكّد المدير الجهوي للصحة بولاية بنزرت جمال الدين السعيداني أنّ الجهة سجّلت اليوم الجمعة 12 جوان حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجدّ، موضّحا في تصريح لمراسل (وات) أن حالة الإصابة تعود لمواطنة أصيلة الولاية كانت من بين المواطنين الذين تمّ إجلاؤهم أمس من دولة قطر، وقد تم توجيهها للإقامة بمركز الايواء الاجباري بولاية المنستير مستقرّة ، وهو نفس الأمر بالنسبة للحالة الصحية للمواطن أصيل الجهة المقيم بذات المركز منذ مدة .واعتبر أن الحالة الوبائية بولاية بنزرت مستقرة جدا حيث لم تسجّل على مدى 49 يوما متتاليا أي إصابة محلية بفيروس كورونا .يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجّلة والمحسوبة على الجهة سواء منها حالات الإصابة الوافدة او المحلية بلغ منذ بداية الجائحة الفيروسية الى اليوم 29 حالة شفيت منها 26 حالة وتوفيت منها حالة وحيدة تعود لعجوز تبلغ من العمر 76 سنة وتشكو من عدة امراض مزمنة بينما يقيم في الحجر الصحي الالزامي بولاية المنستير مصابان باعتبار حالة الإصابة الجديدة ، وفق ذات المصدر .
حملة تحسيسية في صفاقس لتفسير البروتوكول الصحي الخاص بقطاع السياحة
مثل البروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد-19، محور يوم تحسيسي نظمته اليوم الجمعة المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي (36 مؤسسة) والمطاعم السياحية المصنفة (8 مطاعم ). واوضح المندوب الجهوي للسياحة فتحي زريدة ل(وات) انه ينتظر أن تخصص ندوة ثانية يوم 17 جوان الجاري لفائدة أصحاب وكالات الأسفار، واضاف أن تقسيم التظاهرة إلى موعدين منفصلين أملته الضوابط الوقائية ومقتضيات التباعد الاجتماعي فضلا عن دسامة المادة التي يحتويها البروتوكول الصحي . واعتبر زريدة أن من مزايا البروتوكول الصحي، مساهمته الفعالة في التعريف بالوجهة السياحية التونسية والتسويق لها في الأوساط الدولية (المنظمة العالمية للسياحية وعديد الدول فضلا عن مكانته في الحملات الترويجية المعتمدة لدفع السياحة التونسية . ويهدف البروتوكول إلى التحكم في انتشار الوباء بالمؤسسات السياحية وضمان سلامة الحرفاء والعملة بهذه المؤسسات وطمأنة شبكة المبيعات ومتعهدي الرحلات السياحية مع تقديم منتوج خاضع للشروط الصحية لمجابهة وباء الكورونا، وفق ما بينته متفقدة حفظ الصحة بالمندوبية الجهوية للسياحة منوبية الغريبي وأكد رئيس الجامعة الجهوية للنزل حمادي عبيد من جهته أن كل المؤسسات الفندقية في ولاية صفاقس تقريبا فتحت أبوابها بعد التخفيف من الحظر الصحي الشامل بسبب وباء « الكورونا » وتشتغل حاليا بحوالي 25 بالمائة من طاقة استيعابها المقدرة بأكثر من 3800 سرير . يذكر أن المؤسسات الفندقية بولاية صفاقس تعتمد أساسا على السياحة الداخلية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وفي درجة ثانية على سياحة الزائرين من ليبيا والجزائر، وتعد جزيرة قرقنة من الوجهات السياحية الهامة بالنسبة للسياح التونسيين والسياح الأجانب بدرجة أقل . واعتبر أن قرار تحديد طاقة الاستيعاب ب50 بالمائة « لا مفر من تطبيقها » ولا تطرح إشكالا نظرا لكونها من الاجراءات المحدودة في الفترة الزمنية، وباعتبار أن نسبة إشغال الطاقة للنزل لا تتجاوز 30 بالمائة في الوقت الحالي.
عودة تدريجية للتعليم العالي
أكد وزير التعليم العالي سليم شورى أن العودة الجامعية كانت تدريجية منذ 11 ماي 2020 وكانت آمنة باتّباع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة وباعتماد إضافي من وزارة المالية قدرت بـ1.5 مليار لتوفير كل وسائل الوقاية والتعقيم بمختلف الأجزاء الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية . وأضاف أنه تم اجراء 19 ألف تحليل للأسرة الجامعية كانت نتائجها سلبية كليا. وفيما يتعلق بملف التعليم عن بعد، قال شورى إن الوزارة اعتمدت التواصل البيداغوجي عن بعد بوضع حوالي 34 ألف درس على ذمة حوالي 119 ألف طالب أمنها حوالي 13 ألف أستاذ .
كما تم تمكين 68939 طالب من باقة ارصدة بيانات ب10 جيقا للربط بشبكة الانترنت. وأضاف في الخصوص أنه سيتم تطوير النصوص القانونية لآلية التعليم عن بعد وتطوير البنية الأساسية المخصصة للغرض وذلك ضمن أولويات الحكومة في الفترة القادمة . وفيما يتعلق بالرزنامة، ذكّر وزير التعليم العالي بأبرز المواعيد حيث انه إنطلق منذ 8 جوان لكافة الاختصاصات غير الطبية وإلى موفى جويلية استكمال الدروس واجراء امتحانات الدورة الرئيسية وستكون دورة التدارك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إن اقتضى الأمر على أن تنطلق السنة الجامعية القادمة 2020/2021 بداية من شهر أكتوبر في أقصى الحالات . وبالنسبة إلى الاجراءات الترتيبية الخاصة بالطلبة التونسيين بالخارج والطلبة الدوليين والمدرسين بالخارج، أكد وزير التعليم العالي أن أولى الامتحانات انطلقت عن بعد يوم الجمعة 5 جوان الجاري وتشمل حوالي 550 طالب موزعين على 8 جامعات تونسية والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية منهم تونسيون ودوليون من 12 جنسية . وباعتبار أن الامتحانات انطلقت في 14 دولة في الخارج، (فلسطين الجزائر المغرب ليبيا موريتانيا السودان اثيوبيا فرنسا ايطاليا كندا تركيا ماليزيا واندونيسيا) فقد تم تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع هذه البلدان في إطار الحرص على تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل . كما تم احتضان عدد من البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية لعدد من الامتحانات في باريس ومونتريال.
خسائر تونيسار تفاقمت بسبب الكورونا ولولا الحكومة لتوقفت الشركة
أكد وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف في تصريح لموزاييك الجمعة 12 جوان 2020 وجود مخطط لإصلاح شركة الخطوط التونسية بقطع النظر عن وجود كورونا من عدمه إلا أن أزمة هذا الفيروس زادت من صعوبات الناقلة الوطنية التي بلغت خسائرها المتراكمة حوالي ألف مليار مما يحتم إصلاحها بهدف المحافظة على ديمومتها . وشدد معروف على أن الحكومة تعتبر شركة الخطوط التونسية مكسبا وطنيا ولن تفرط فيها كما ستقوم بإصلاحها وفق القواعد المتعارف عليها . وصرح الوزير في هذا الإطار أنه لا يمكنه ضخ أموال الشعب التونسي في الشركات الوطنية دون معرفة مآلها، مبينا أن مجلسا وزاريا طالب بمخطط عمل وإنقاذ واضح حول أهداف الإصلاح والخطوات التي يجب إتباعها وحدد تاريخ 15 جوان الجاري كآخر أجل للحصول على هذا المخطط ويتم اثر ذلك عقد مجلس وزاري ثان لوضع برنامج واضح بهدف إصلاح شركة الخطوط التونسية . وشدد وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف على أنه لو لا وقوف الحكومة وتدخلها لضمان قروض لفائدتها بهدف إيفائها بالتزاماتها المهنية لتوقفت شركة الخطوط التونسية عن النشاط
وبين أن وزارته لديها مقاربة إصلاحية تقوم على 3 مراحل متمثلة أساسا في إنقاذ الشركة كمرحلة أولى والقيام بإصلاحات متعلقة بالمنهجية التسييرية والتصرف في الأسطول وتحديد الخطوط الناجعة من عدمها كمرحلة ثانية وإعادة تموقع الشركة استفادة من الفرص التي تتيحها أزمة الكورونا واستفادة من التوجه الجديد للدولة التونسية المتمثل في جعل تونس نقطة ربط بين أوروبا وإفريقيا كخطوة ثالثة للإصلاح
التمديد في صلاحيات التذاكر لمدة 18 شهرا
اعلنت الشركة التونسية للملاحة التمديد في صلاحية التذاكر المقتناة للسفر (حجوزات السفرات الملغاة والسفرات المبرمجة لموسم الذروة) خلال الفترة الممتدة من 16 مارس 2020 وحتّى 30 سبتمبر 2020، لمدّة 18 شهرا بداية من تاريخ السفرة دون معاليم اضافية مع امكانية تعديل التعريفة حسب فترة السفر . وتأتي هذه الاجراءات في انتظار قرارات رفع غلق الحدود أمام النقل البحري للمسافرين من الطرف التونسي ونظيريه الفرنسي والإيطالي، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الناقلة البحرية الوطنية كما تضمنت هذه الاجراءات، الرامية الى ضمان مستحقات الحرفاء، الحفاظ على شروط إلغاء الحجز وفقا للتعريفة وكذلك صلوحية وصولات التّسبقة إلى غاية 18 جوان الجاري واشارت الشركة الى انه في صورة عدم استخلاص كامل التذكرة يتم تحويلها آليا إلى وصل تمتد مدة صلوحيته إلى سنة (12 شهرا) من تاريخ إصداره يمكن استعماله للسفر خلال 24 شهرا من هذا التاريخ.
التونسيون بالخارج أصبحوا ملزمين بالحجر الذاتي فقط
إجتمعت اللجنتان العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا أول أمس الأربعاء 10 جوان الجاري، للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع فتح الحدود يوم 27 جوان الجاري، وقد قرّرت ما يلي بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج:
– تعليق رحلات العودة بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج أيام 15 و16 و17 جوان 2020 بالصيغة الحالية المتمثلة في تحمل العائد نفقات اقامته في مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع على أن يتم استكمال ما تبقى من المدة في الحجر الصحي الذاتي.
– استئناف الرحلات بداية من يوم الخميس 18 جوان 2020 وقبول الوافدين مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (بي.سي.ار) كوفيد – 19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية.
– الالتزام باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، وبوسائل الوقاية الذاتية وبالمتابعة من قبل الجهات الصحي,
نابل: وقفة احتجاجية لعملة الملاهي الليلية للمطالبة باعدة فتحها
أوردت اذاعة موزاييك تصريحا لأمير الزغلامي عامل بملهى ليلي قدمه لمراسلة موزاييك في نابل،ذكر فيه إنّه وزملاءه نفذوا صباح اليوم الجمعة 12 جوان 2020، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بعودة الملاهي للعمل واعتبر الزغلامي أنّ فترة بطالتهم طالت بسبب انتشار فيروس كورونا، ما جعل أرباب العمل يفكّرون في تقليص عدد العملة حتى أصبح مورد رزقهم مهدد وأضاف الزغلامي إنه لا فرق بين الملاهي الليلية والمطاعم السياحية التي عادت للعمل باجراءات استثنائية وبطاقة استيعاب تقدر بـ 50% .
سيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع حول موسم الحج ، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية 119 ألفا
نقلت صحيفة »فاينانشال تايمز » البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أن سلطات بلاده « تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 119 ألفا . وقالت « فاينانشال تايمز » نقلا عن المسؤول السعودي (لم تسمّه)، إنه « تمت دراسة القضية بعناية، ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة (..) وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع وأضاف أن « جميع الخيارات مطروحة، والأولوية بالنسبة إلينا هي صحة وسلامة الحجاج . وسيكون قرار إلغاء موسم الحج للعام الجاري، حال تم اتخاذه، الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة عام 1932، بحسب المصدر نفسه وحتى مساء الجمعة 12 جوان ، سجلت السعودية 119 ألفا و942 إصابة بوباء كورونا، بينها 893 وفاة، و81 ألفا و29 حالة تعاف . وخلال شهر جوان الجاري، أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وكذلك ماليزيا، إلغاءهما أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب مخاوف من كورونا
في الولايات المتحدة تسجيل 900 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة
بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، 116 ألف و132، بعد تسجيل 900 وفاة جديدة وأظهرت معطيات موقع وردميتر بلوغ عدد الاصابات في الولايات المتحدة مليونين و94 ألفًا و273، بعد تسجيل4 آلاف و536 إصابة جديدة . وتحتل الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات البرازيل ثم روسيا ثم الهند وتواصل نيويورك تصدرها لقائمة الإصابات بالولايات الأمريكية بأكثر من 402 ألف إصابة، توفي منهم 30 ألفا و741 وتأتي ولاية نيوجيرسي بالمرتبة الثانية، بأكثر من 168 ألف إصابة، ثم كاليفورنيا بأكثر من 143 ألفاً . وبلغ عدد اختبارات كورونا في البلاد، 23 مليوناً، أما المتعافين فتجاوز عددهم 816 ألف
ايطاليا : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 34 ألف و223
أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 34 ألفا و223، إثر تسجيل 56 حالة . وبحسب بيان مؤسسة الدفاع المدني، تراجع عدد الإصابات النشطة في البلاد بمعدل 1640، ليبلغ 28 ألفا و997 . أما إجمالي المصابين بالفيروس فبلغ 236 ألفا و305، بعد تسجيل 393 حالة. وارتفع عدد المتعافين إلى 173 ألفا و85، بعد تعافي 1747 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
الأردن : تسجيل 25 حالة جديدة بفيروس كورونا
عمان – وكالة معا الفلسطينية – أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 25 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها حالتان محليّتان، و23 حالة غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 915 . وتوزعت الحالات الـ 25 الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا، وحالة واحدة مخالطة في محافظة العاصمة، و15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (13 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى 8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع .وأشار الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الملكة علياء، لافتا إلى إجراء 7718 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 257149 فحصاً.
اسرائيل/اراضي 48
بيت لحم-وكالة معا- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما استقر عدد الوفيات في 300 حالة وفاة ولم تسجل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير بينما تعافى 15،310 شخص من المرض، سجلت 3،185 حالة نشطة، بزيادة 79 حالة عن اليوم السابق. وحتى الآن، هناك 34 شخصًا في حالة خطيرة. من بينهم 25 حالة تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي . وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر، الخميس المنصرم، من موجة ثانية خلال فترة تخفيف القيود على المواطنين. وقال: أطلب منكم بصدق أن تحترموا التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وأن ترتدوا قناعًا واقيا وأن تعملوا على غسل الايادي. وبفضل حرص مواطني إسرائيل، نجحنا في الحد من تفشي الوباء. إذا واصلنا جهودنا، يمكننا استئناف الحياة كما كانت من قبل.
الوضع الوبائي في العالم
تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و653 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 425 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و876 ألفا، وفق موقع / ورلدوميتر
تونس – أريانة 12 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي