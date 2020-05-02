عدد المصابين بفيروس كورونا بتونس يبلغ 998 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 30 أفريل 2020، تم إجراء 569 تحليلا مخبريا، من بينها 90 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 23526 تحليلا.
وقد تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، 19 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و4 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 998 حالة مؤكدة من بينها: 316 حالة شفاء و41 حالة وفاة و641 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
ويتوزع عدد الإصابات على الولايات كالآتي
تونس 223
أريانة 98
بن عروس 94
منوبة 40
نابل 14
زغوان 3
بنزرت 25
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 7
سليانة 3
سوسة 82
المنستير 37
المهدية 16
صفاقس 36
القيروان 7
القصرين 9
سيدي بوزيد 5
قابس 23
مدنين 88
تطاوين 36
قفصة 44
توزر 5
قبلي 99
عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 24 مصابا
عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 65 مصابا
عدد الوفيات 41: تونس (7)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (4)، تطاوين (1
هذا، وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره