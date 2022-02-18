عثمان الجرندي يلتقي ببروكسال المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع

في إطار مشاركة سيادة رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة أشغالها في العاصمة البلجيكية بروكسال يومي 17 و18 فيفري 2022، التقى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 فيفري 2022 بمقرّ المفوضيّة الأوروبية السيد أوليفر فاريلي ، المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع
وأكد السيد الوزير على أن زيارة رئيس الجمهورية لبروكسال تجسّم حرص سيادته على تمتين علاقات الشراكة التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وضرورة الإرتقاء بها إلى مستويات أعلى وفق مقاربة جديدة تستجيب لتطلعات شعوب وشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسّط
وفي هذا السياق أفاد السيد الوزير أن خارطة الطريق التي أعلنها سيادة الرئيس في 13 ديسمبر 2021 وجميع الإجراءات التي تلتها تأتي إستجابة لتطلعات الشعب التونسي من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم صلب مؤسسات عادلة وقوية. وأضاف أن الدولة التونسية ماضية في طريق الإصلاح في كنف إحترام حرية الرأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين
من جهته، أشاد السيد أوليفر فاريلي بخصوصية الشراكة التونسية الأوروبية وحرصه الشخصي على مواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس ومعاضدة الجهود الوطنية لتحقيق نمو إقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصحية وذلك من خلال التسريع في صرف الموارد المالية المتفق عليها وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة
كما عبّر المسؤول الأوروبي عن امتنانه للسيد الوزير على الدعوة التي وجّها له لزيارة تونس من 1 إلى 3 مارس 2022 والتي ستشكل فرصة متجدّدة للتأكيد على استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة الوقوف إلى جانب بلادنا وإيمانه بقدرتها على إنجاح مسارها الإصلاحي وتطلّعه إلى أن يكون هذا المسار دعامة لديمقراطيتها
وتطرّق المسؤولان إلى عدد من المواضيع الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع في ليبيا مؤكدين على حرصهما على ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي والمحافظة على إستقراره بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج