عبير موسي ستمثل غدا أمام أحد قضاة التحقيق في ملفّين : وكر القرضاوي و هيئة بوعسكر

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي الرأي العام أنّ الزميلة ستمثل غدا أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملفّات التالية
أولا: الشكاية المقدّمة من « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » بتاريخ 13 مارس 2023 والتي صدرت فيها بطاقة إيداع منذ 1 فيفري 2024
ثانيا: الشكايتان المقدّمتان من طرف ما يسمّى « الإتّحاد العالمي لعلماء المسلمين » المعروف لدى العموم باتحاد القرضاوي وعدد من أعضائه
وحيث تبعاً لما سبق فإنّ هيئة الدفاع
1-تستنكر احتجاز الزميلة لمدّة تقارب خمسة أشهر إستنادًا للفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022، من أجل تصريحات وتحاليل سياسيّة تتعلّق بعدم سلامة مسار الانتخابات التشريعيّة وتندّد بإصدار قرار الاحتجاز المذكور قبل استنطاقها ودون تعليل ذلك القرار وفي ظلّ عدم تقديم « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » لأيّ مؤيّد لشكايتها، في خرق تام لمقتضيات الفصلين 84 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية
2-تدين إحالة الزميلة ومقاضاتها من أجل شكايات مقدّمة من تنظيم أجنبي يروّج للفكر الظلامي المعادي للمنظومة التربويّة المدنيّة ولمجلّة الأحوال الشخصيّة وتعلّقت به جرائم إرهابيّة عبر العالم ومورّط في ملف التّسفير إلى بؤر التوتّر، وتعتبر أنّ هذه المحاكمة تسيئ إلى الدولة التونسية المدنيّة وتضرب أسس النظام الجمهوري
3-تذكّر أنّ الزميلة لازالت تعاني من تبعات سقوطها داخل « السيارة السجنيّة » أثناء عودتها من المحكمة يوم 19 جوان 2024 وهي عاجزة عن تكبّد أي مجهودات بدنيّة خلال نقلها يوم غد الأربعاء 26 جوان 2024 للحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحمّل المسؤولية القانونيّة عن أي مكروه يلحق بالزميلة، لسلطة الإشراف على مركز الاحتجاز في صورة عدم توفيرها لظروف نقلٍ آمنة وملائمة لوضعها الصحّي
تونس في 25 جوان 2024
الإمضــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بـــــلاغ للرأي العام