عبير موسي توصي كل محبيها الشرفاء باللحمة و تؤكد لهم أنهم سينتصرون

🟥كنت في زيارة لزوجتي #عبير_الصدق رغم بعد المسافة تنكيلا بها وبعائلتها هذا لا يزيدنا إلا قوة ومناصرتها والوقوف بجانبها لإتمام رسالتها إنها في حماية الله
🔺️اما بخصوص صحتها #متدهوره وتعاني من أوجاع بكامل جسدها من جراء التنكيل بها ودفعها بالقوة داخل السيارة على إثر نقلتها المفاجأة من سجن منوبة الى سجن بلي بنابل ورغم كل المعاناة والاوجاع توصي كل محبيها الشرفاء باللحمة وتقول لكم لا تخافوا الموت والحياة بيد الله صحيح انا في محنة أما قلبي معكم سننتصر عاجلا ام آجلا لأن قضيتنا هيا قضية وطن ..فلا عاش في تونس من خانه
#عبير_قوية_بمحبتكم_لها
#والحي_يروح
#توفيق_سعيد