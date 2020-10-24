عبير موسي تكشف عن رسالة لوم أرسلها الاتحاد البرلماني الدولي للإخواني راشد الغنوشي

الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يوجه رسالة للبرلمان التونسي يعبر فيها عن انشغاله من العنف المتكرر ضد المرأة المسلط على الأستاذة عبير موسي و يأسف من عدم تطبيق البرلمان للقانون الذي سبق أن شرعه بخصوص القضاء على العنف ضد المرأة كما يطلب من البرلمان التونسي الإلتزام بميثاق انخراطه صلب الاتحاد البرلماني الدولي واتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاسبة المعتدين وجبر ضرر الضحية ومنع تكرار هذه الممارسات ضد الأستاذة عبير موسي مستقبلا
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، عن فحوى الرسالة التي أرسلها أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي الإخواني، على خلفية الاعتداء الذي طالها ونساء كتلتها بالبرلمان
وقالت موسي، في فيديو مطول نشرته على صفحتها الرسمية بموقع « فايسبوك »، مساء السبت، ان الرسالة جاء فيها تذكير للبرلمان التونسي بأنه ليس معزولا عن العالم وبالتالي من الضروري له الالتزام بالميثاق الأساسي للاتحاد الدولي للبرلمانيين بخصوص البنود والفصول التي ترفض التمييز بين المرأة والرجل وترفض العتف ضد المرأة
واضافت موسي،ان الرسالة تساءلت عن عدم ادانة البرلمان التونسي الاعتداء التي تعرضت له هي شخصيا و نساء الكتلة، مذكرا البرلمان التونسي، بأنه من غير المعقول ان يسن البرلمان قانون نبذ العنف ولا يطبقه، وفق قولها
وأشارت موسي، الى انه ولاول مرة في تاريخ تونس وبرلمانها يتم توجيه مثل هذه الرسائل « رسائل لوم »، لأن الذي يتحكم بالبرلمان « هو زعيم جماعة الإخوان المسلمين فرع تونس وذراعه العنيف، وهو من اساء لصورة تونس »، بحسب تعبيرها
هذا واكدت موسي انها لم تستغرب عدم ادراج النقطة التي طلبتها الخميس الفارط لادانة البرلمان الاعتداء الذي سلط عليها من قبل سيف الدين مخلوف، معتبرة اياه مراوغة قائلة » لا نستغرب ذلك لان عقلية الاخوان للمرأة تختزل في وعاء جنسي »، على حد قولها
ولفتت موسي الى الانشغال الدولي العميق لما يحدث في البرلمان التونسي ومطالبته بتفعيل اجراءات عملية لمحاسبة مخلوف وجبر ضررها لعدم تكرار مثل تلك الممارسات
وشددت موسي على ان المرأة التونسية » ستبقى حصنا منيعا »، ضد قوى التطرف والارهاب، رغم تجنيد رئاسة البرلمان ذراعه في اشارة لائتلاف الكرامة لتحريف الحقيقة واخراس صوت المعارضة
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