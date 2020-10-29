عبير موسي تكشف بيان الغنوشي الصادر تحت جنح الظلام و تردّ عليه

على إثر التهديدات الخطيرة التي يتعرّض لها النائب عبد اللطيف العلوي، نائب الرئيس المكلف بالتشريع العام، فإنّ رئاسة مجلس نواب الشعب
1⃣ تُعلن عن تضامنها المُطلق مع النائب عبد اللطيف العلوي، وتدعو وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للسيد النائب وأفراد عائلته
2⃣ تطلبُ من السلط الأمنيّة والقضائية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات
3⃣ تذكّرُ بما تعرّض له عدد من السادة النواب في فترات سابقة من تهديدات بلغت درجة الاعتداءات العنيفة، مُحمّلة المسؤولية لمن يقفُ وراء حملات الشيطنة والتحريض التي يتعرّض لها ممثلو الشعب
4⃣ تعتبرُ أنّ مثل هذه التهديدات تتجاوز في أبعادها السياسيّة شخص السيد النائب لتمسّ كافة زملائه، وتستهدف كامل السلطة التشريعيّة ومكانتها في تونس الثورة بما ترمزُ له من تمثيل حقيقي للشعب وكونها أحد مراكز الحكم
وتجدّدُ رئاسة مجلس نواب الشعب دعواتها السابقة إلى ضرورة نبذ خطاب العنف والكراهية والإقصاء والكف عن سلوك التباغض والتحريض، وتدعو كلّ الأطراف الوطنية إلى تحمّل مسؤوليّتها في نشر ثقافة الحوار والعيش المشترك والعمل على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية لترسيخ تجربتنا الديمقراطيّة ولتحقيق النصر على ما تعيشه بلادنا من وضعية صعبة على أكثر من صعيد
رئاسة مجلس نواب الشعب
الخميس 29 أكتوبر 2020 صادر حوالي العاشرة ليلا
رد الأستاذة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان
بيان تحت جنح الظلام دون علم النواب لا يلزم البرلمان
#يبدو أن فرائصهم ارتعدت
يوم عطلة والمجلس مغلق..الساعة 9.30 ليلا النواب في منازلهم يندبون حظ تونس التي استبقت دول العالم في تصدير الإرهاب ولا علم لهم بما يحاك في الغرف المظلمة.. ورئيس المجلس يخطط ويهندس لتبييض « ابنه » المختص في العنف والسب والشتم ورمي القارورات في وجه غيره.. شيخ الإخوان تخوف إثر انكشاف أمره وتركيز كل العالم على صمته أمام ما يقوم به عدد من النواب المنتمين حاليا وسابقا لكتلة ما يسمى « ائتلاف الكرامة » من أعمال عنف وتبييض للإرهاب .. الشيخ يعلم جيدا انه هو من جندهم ليقوموا بهذه الأدوار القذرة و وعدهم بالحماية والإفلات من العقاب وعليه أن يجد حلا لإبعاد الشبهات عنهم وتحويلهم إلى ضحية وتعويم ملف العنف والإرهاب وقلب الحقائق وتجهيز ملف للدفاع عند الحاجة
المخطط مكشوف ولن ينطلي على التوانسة
لن نصمت على إصدار البيانات دون علمنا واستعمال مؤسسة البرلمان لتبييض الجريمة وتحويل الجلاد إلى ضحية.. سنفضحكم وسنقف في وجوهكم لاحباط خزعبلاتكم
#للحديث بقية