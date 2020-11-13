عبير موسي تكذب افتراءات الإخواني نور الدين البحيري

فنّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، ما أسمته « الافتراءات » التي روجها النائب عن حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري أثناء الجلسة العامة ليوم أمس الخميس، والتّي خصصت للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أين صرّح البحيري أنها اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية لحساب الحزب وطلبت التحقيق فيها
وأكدت موسي، في تصريح لقناة العربية ، مساء الخميس، أنه لم يتم إيداع أي مبالغ أجنبية بحساب حزبها إلى حد الساعة ولم تصرح إطلاقا بتحويل أي مبالغ مالية أجنبية لحسابها أو حساب حزبها ، مشيرة الى أن كلّ كشوفات الحزب البنكية مودعة لدى محكمة المحاسبات
وأوضحت موسي، أنها ستوافي الرأي العام بتسجيل لحق الرد الذي قدمته أثناء نفس الجلسة العامة لتكذيب افتراءات النائب الإخواني المذكور، لانارة الراي العام ، كما ستنشر نسخة من المراسلة المؤرخة في 13 جوان 2019 والتّي وافت بها محافظ البنك المركزي بتاريخ 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه خصومها لتشويه الحزب الدستوري الحر ولربما حتّى إمكانية الدفع عمدا عن طريق اي طرف ،قصد توريطها واقصائها من الانتخابات، وفق قولها
لتفهموا من هو الإخواني نورالدين البحيري استمعوا إلى شهادة الدكتور أحمد المناعي