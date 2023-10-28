عبير موسي تقول لمناضلي حزبها و أنصاره : إرفعوا رؤوسكم فإنكم لسان الحق في زمن الباطل

رسالة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
المحتجزة قسريا
– منقولة حرفيا من لجنة الدفاع
زميلاتي زملائي أعضاء الديوان السياسي رفاق دربي في النضال والكفاح من أجل استرجاع الوطن
إخوتي أخواتي الأعزاء أعضاء الهيئة السياسية والهياكل العلمية والمكتب الوطني واللجنة المركزية والكتاب العامين للجامعات والدوائر والخلايا وأعضادهم
بناتي أبنائي الأحبة أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لاتحاد منظمات الشباب
الأخوات المناضلات عضوات المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لمنتدى المرأ
تحية دستورية عطرة
ألف قبلة على جبينكم جميعا وألف شكر على مشاعركم النبيلة تجاهي ومؤازرتي في هذه المظلمة التاريخية
الحزب الذي بنيناه بتضحياتنا ووحدتنا وصمودنا أمانة بين أيديكم
واصلوا العمل بثقة وثبات، نفذوا البرامج التي صادقنا عليها، أنشروا التنوير في كل ربوع الوطن
ولا تتركوا الشعب فريسة للمغالطات والاستبلاه
إرفعوا رؤوسكم فإنكم لسان الحق في زمن الباطل
قلبي وعقلي معكم وأدعوا لكم بالسداد والتوفيق
لا تجزعوا … فهذه المحنة ستقوينا وتكسر الظالمين
سلامي الحار من خلالكم إلى كافة الأنصار وكل من أصدع بكلمة الحق
إلى لقاء نراه قريبا ويرونه بعيدا