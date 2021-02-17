استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي ظهر اليوم الإربعاء 17 فيفري 2021 ، بالمقر المركزي للحزب، سعادة سفير الجمهورية الفرنسية بتونس ومستشارته السياسية وتمحور النقاش حول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والإقتصادي كما تناول اللقاء تأكيدا لدعم العلاقات التونسية الفرنسية في إطار الإحترام المتبادل. حضر اللقاء الأخ ثامر سعد عضو مجلس نواب الشعب و الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجيةوالأخ محمد كريم كريفة عضو مجلس نواب الشعب والأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات مع المنظمات والأحزاب
عبير موسي تستقبل سفير فرنسا بمقر حزبها
17/02/2021 |