استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي صباح اليوم الإثنين 29 مارس 2021 ، بالمقر المركزي للحزب، سعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية ومستشارته السياسية وتمحور النقاش حول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والإقتصادي ومواقف الحزب من مختلف القضايا المطروحة كما تناول اللقاء تأكيدا لدعم العلاقات التونسية الألمانية في إطار الإحترام المتبادل
حضر اللقاء الأخ ثامر سعد الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية وعضو مجلس نواب الشعب والأخ محمد كريم كريفة الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني وعضو مجلس نواب الشعب
عبير موسي تستقبل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية ومستشارته
29/03/2021 |
استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي صباح اليوم الإثنين 29 مارس 2021 ، بالمقر المركزي للحزب، سعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية ومستشارته السياسية وتمحور النقاش حول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والإقتصادي ومواقف الحزب من مختلف القضايا المطروحة كما تناول اللقاء تأكيدا لدعم العلاقات التونسية الألمانية في إطار الإحترام المتبادل